Gladyatörler kentinin şehir kapısı 1870 yıl sonra ayağa kaldırılıyor

KAZI ÇALIŞMASI KUZEY ŞEHİR KAPISINDA YOĞUNLAŞTI
Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük mermer kenti Stratonikeia'nın, antik çağlarda Anadolu'nun yerli halkları Karyalılar ve Leleglere ait yerleşim yeri olduğunu söyledi.
Kuzey şehir kapısının devamında Lagina Hekate kutsal alanının bulunduğunu belirten Söğüt, antik kentteki kuzey kapı, batı cadde, tiyatro, köy meydanı ve yeni tanımlanan alanlarda kazı ve restorasyon çalışmaları yürüttüklerini aktardı.