Gladyatörler kentinin şehir kapısı 1870 yıl sonra ayağa kaldırılıyor

"BURASI HER DÖNEMDE ÖNEMLİYDİ"

Söğüt, çalışmaların aslına uygun olarak yürütüldüğünü, 6 sütunun ayağa kaldırılacağını, iki giriş kapısı yapılarak, üstlerine kemerlerinin de yerleştireceğini kaydetti. Stratonikeia'nın iki ayrı kutsal alan ve iki girişi olduğunu ifade eden Söğüt, şu bilgileri verdi:

"Kuzey şehir caddesi 3 bin 500 yıldır insanların yaşadığı ve kullandığı yerlerden. Burası her dönemde önemliydi. Özellikle 1700 yıldır bu kapının aktif olduğunu ve Lagina'ya giden kutsal yolun buradan geçtiğini biliyoruz.