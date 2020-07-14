Göcek koyları lüks yatlara ev sahipliği yapıyor!

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik beldesi Göcek, ziyaretçilerini büyülüyor. Turistlerin gözdesi olan Göcek, birbirinden lüks yatlara ev sahipliği yapıyor. İşte doğa ve denizin eşsiz uyumuyla Göcek koyları...
Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2020 Salı 11:05Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020 Salı 11:18
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Turkuaz renkteki ışıl ışıl denizi, yemyeşil çam ormanları ve plajları ile adeta bir cennet olan Göcek, mavi yolculuk tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Doğa aşıkları ve uluslararası yatçıların da uğrak yeri olan Göcek, son yıllarda tatilciler tarafından oldukça büyük rağbet görüyor.