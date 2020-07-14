  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Göcek koyları lüks yatlara ev sahipliği yapıyor!

Göcek koyları lüks yatlara ev sahipliği yapıyor!

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik beldesi Göcek, ziyaretçilerini büyülüyor. Turistlerin gözdesi olan Göcek, birbirinden lüks yatlara ev sahipliği yapıyor. İşte doğa ve denizin eşsiz uyumuyla Göcek koyları...

Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2020 Salı 11:05 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020 Salı 11:18
Göcek koyları lüks yatlara ev sahipliği yapıyor!

Turkuaz renkteki ışıl ışıl denizi, yemyeşil çam ormanları ve plajları ile adeta bir cennet olan Göcek, mavi yolculuk tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Doğa aşıkları ve uluslararası yatçıların da uğrak yeri olan Göcek, son yıllarda tatilciler tarafından oldukça büyük rağbet görüyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Göcek koyları lüks yatlara ev sahipliği yapıyor!

Ayrıca şiddetli rüzgarlara kapalı korunaklı yapısı sayesinde, Göcek Yat Limanı, dünyanın en önemli limanları arasında gösteriliyor.

Göcek koyları lüks yatlara ev sahipliği yapıyor!

Özel çevre koruma alanı olan Göcek ve çevresinde çok katlı inşaatlara izin verilmediğinden, konaklamak için 2 katlı otel, apart otel ve pansiyonlar bulunuyor.

Göcek koyları lüks yatlara ev sahipliği yapıyor!

Birbirine yakın, çok sayıda doğa harikası koy bulunuyor. Birçoğuna karayoluyla ulaşımın olmadığı bu koyları, turizm sezonu boyunca binlerce kişi yatlarıyla ziyaret ediyor.

Göcek koyları lüks yatlara ev sahipliği yapıyor!

Yatı olmayanlar da bu güzellikten kişi başı 150 lira ödeyerek tekne turlarına katılarak yararlanıyor.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İkinci Kapadokya olan Frigya yok olma tehlikesi ile karşı karşıya
İkinci Kapadokya olan Frigya yok olma tehlikesi ile karşı karşıya
  • SON DAKİKA