Göcek'i müsilaj tehlikesi bekliyor
Muğla'daki sivil toplum kuruluşları (STK) ile çevreciler, kaçak yapılaşmaların olduğu gerekçesiyle Göcek koylarının çevresinde inceleme yapıp, basın açıklamasıyla tepkilerini dile getirdi. Grup adına konuşan İstanbul Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, kaçak yapılaşmayla ortaya çıkan kirlilik nedeniyle Göcek'i müsilaj tehlikesinin beklediğini söyledi.
Giriş Tarihi: 4 Şubat 2022 Cuma 18:23
Güncelleme Tarihi: 4 Şubat 2022 Cuma 18:27
Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Göcek, koyları ve doğasıyla da son yıllarda tatilcilerden rağbet görüyor. Kuvvetli rüzgarlara kapalı, korunaklı yapısıyla Göcek Yat Limanı, dünyanın en önemli limanları arasında gösteriliyor.
Özel çevre koruma (ÖÇK) alanı olan Göcek ve etrafında, çok katlı inşaatlara izin verilmediğinden konaklama için 2 katlı ve apart otellerle pansiyonlar bulunuyor.
Koylarının çoğuna kara yoluyla ulaşım olmadığı için turizm sezonunda binlerce kişinin yatlarıyla da geldiği Göcek'te, son zamanlarda koyların çevresinde kaçak yapılaşmanın hızla ilerlediği iddiaları, sivil toplum kuruluşları ve çevrecileri harekete geçirdi.
Marinada bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, tekneyle denize açılarak Kille, Sıralıbük, Kurşunlu, Manastır, Martı ve Fener koylarının yanı sıra Göcek ile Şeytan adalarında inceleme yaptı.
'BU GÜZELLİĞE KÖTÜLÜK YAPMAMALIYIZ'
Grup adına gazetecilere açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sözüer, Göcek'in dünyanın en harika yerlerinden olduğunu belirterek, "Buradaki koylarda kaçak yapılaşmaları gördük. Türkiye, Ceza Kanunu'nda imar kirliliği maddesini koyan yegane ülkedir. Kaçak yapılaşmaya önem veriliyor. Göcek, özel korunan bir bölge.