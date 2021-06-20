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Gökhan Türkmen: Babalık beni çok değiştirdi

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, Babalar Günü'nde GÜNAYDIN'dan Funda Karayel'in sorularını cevapladı. Samimi açıklamalarda bulunan Türkmen babalığın kendisini çok değiştirdiğini belirterek, 'Otokontrolü yüksek bir adamdım beni daha da otokontrollü yaptı.' dedi. İşte Türkmen'den Babalar Günü'ne özel açıklamalar...

Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 11:02 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 11:08
Gökhan Türkmen: Babalık beni çok değiştirdi

Her fırsatta eşim Sinem ve kızlarımdan çok şey öğreniyorum diyorsunuz, neler öğrendiniz?
Ben genelde kadınlardan çok şey öğreniyorum. Dişil enerjisine alışıktım, ablamla yaş aralığım çok düşük, bütün her şeyi ondan öğrendim ve gerçekten bir kadınla nasıl konuşacağımı, bir kadına nasıl davranacağımı, ne yapacağımı hep ablamdan öğrendim. Onun için herhalde Allah dedi ki, al sana 2 tane de kız evlat vereyim, kurtulamayacaksın kadınlardan. O yüzden de çok şey öğreniyorum tabii ki. Bir erkek olarak kendimi daha fazla kontrol edebilmeyi, daha narin, daha kibar olmayı öğreniyorum onlardan. Öyle alıştığım için de öyle davranmak zor gelmiyor açıkçası.

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Gökhan Türkmen: Babalık beni çok değiştirdi

Çok değiştirdi mi sizi babalık?
Kız çocuğum olmasını çok istiyordum ve baba olmayı 23-24 yaşından itibaren kafama koymuştum. Tabii ki değiştirdi ama düşündüğüm şeyleri yaşıyorum. Otokontrolü yüksek bir adamdım beni daha da otokontrollü yaptı. Obsesif bir adamdım daha rahat olmaya başladım. Kendinize daha fazla özen gösteriyorsunuz. Onların daha da büyüdüğünü görmek için onlara daha layık olabilmek için daha çok kitap okumak istiyorsunuz, daha çok bilgi sahibi olmak istiyorsunuz... Ha bir de onlara yetişebilmek için enerjim artmış olabilir.

Gökhan Türkmen: Babalık beni çok değiştirdi

Çok güzel sosyal sorumluluk projeleriniz var. Onlardan da biraz bahsedelim?
Ben ölene kadar büyük ihtimal Sinem de, ben de orman yapmaya devam edeceğiz. Geçen gün Melike Turgut ormanını bitirdik, bir sonraki de aramızdan ayrılan başka bir kişinin ismine uygun olacak. Benim bırakabileceğim en doğru şey yeşil doğa ile ilgili olan şeyler. Çocuklar için ne yapabilirim kafasındayım.

Gökhan Türkmen: Babalık beni çok değiştirdi

BENİM İÇİN 'İYI YAŞAMAK' ANDA KALMAK

İyi yaşa diyorsunuz, iyi yaşamanın tanımı nedir sizce?
Bu albümde şarkı söyleyen Gökhan Türkmen biraz daha gamsız, biraz daha anı yaşamaya çalışan, biraz daha bazı şeyleri takmayan bir adam. Ben de biraz böyle olmaya çalışan bir adamım. Benim için İyi Yaşa'nın anlamı, anda kalmaya çalışmak, anda yaşamak, dilediğin gibi hareket etmek, kimseden utanmadan çekinmeden dans etmek. Bence bu iyi yaşamın tanımı.

Gökhan Türkmen: Babalık beni çok değiştirdi

SAYILARIN VE HARFLERİN GÜCÜNE İNANIYORUM

Nedir 7'nin sırrı?
Yediyle alakalı çok şey çıkmaya başladı karşıma, albüm ismini de şarkının isminden yapmayı çok sevmiyorum o yüzden de başka bir şey bulmak istiyordum. Yedi bizim için çok değişik, düşününce bizim Sinem'le evliliğimizin yedinci yılı, kızım yedi yaşına girdi, benim yedinci stüdyo albümüm, bir sürü şey var daha yediyle alakalı. Yedi şarkı var albümde ve bu yedi şarkıyı da ben albüm öncesinde düşündüm öyle attım. Yani 7 şarkı yaparım 3 tane versiyon koyarım onunla tamamlarım diye düşündüm. Sayı da çok evrensel bir şey, o yüzden de tatlı güzel bir şey olur diye 7 koyduk ismini.

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