Gökhan Türkmen: Babalık beni çok değiştirdi

SAYILARIN VE HARFLERİN GÜCÜNE İNANIYORUM



Nedir 7'nin sırrı?

Yediyle alakalı çok şey çıkmaya başladı karşıma, albüm ismini de şarkının isminden yapmayı çok sevmiyorum o yüzden de başka bir şey bulmak istiyordum. Yedi bizim için çok değişik, düşününce bizim Sinem'le evliliğimizin yedinci yılı, kızım yedi yaşına girdi, benim yedinci stüdyo albümüm, bir sürü şey var daha yediyle alakalı. Yedi şarkı var albümde ve bu yedi şarkıyı da ben albüm öncesinde düşündüm öyle attım. Yani 7 şarkı yaparım 3 tane versiyon koyarım onunla tamamlarım diye düşündüm. Sayı da çok evrensel bir şey, o yüzden de tatlı güzel bir şey olur diye 7 koyduk ismini.