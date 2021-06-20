Gökhan Türkmen: Babalık beni çok değiştirdi

Her fırsatta eşim Sinem ve kızlarımdan çok şey öğreniyorum diyorsunuz, neler öğrendiniz?
Ben genelde kadınlardan çok şey öğreniyorum. Dişil enerjisine alışıktım, ablamla yaş aralığım çok düşük, bütün her şeyi ondan öğrendim ve gerçekten bir kadınla nasıl konuşacağımı, bir kadına nasıl davranacağımı, ne yapacağımı hep ablamdan öğrendim. Onun için herhalde Allah dedi ki, al sana 2 tane de kız evlat vereyim, kurtulamayacaksın kadınlardan. O yüzden de çok şey öğreniyorum tabii ki. Bir erkek olarak kendimi daha fazla kontrol edebilmeyi, daha narin, daha kibar olmayı öğreniyorum onlardan. Öyle alıştığım için de öyle davranmak zor gelmiyor açıkçası.