Haberler Galeri Gökyüzünde ilginç anlar kamerada! Paraşütüyle uçarken akbaba...

Gökyüzünde ilginç anlar kamerada! Paraşütüyle uçarken akbaba...

İspanya semaları ilginç bir görüntüye sahne oldu. Scott Mason isimli bir adam paraşütle uçarken eğitimli olan akbabası onunla birlikteydi. İşte izleyenleri hayrete düşüren o görüntüler…