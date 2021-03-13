  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Gökyüzünde ilginç anlar kamerada! Paraşütüyle uçarken akbaba...

Gökyüzünde ilginç anlar kamerada! Paraşütüyle uçarken akbaba...

İspanya semaları ilginç bir görüntüye sahne oldu. Scott Mason isimli bir adam paraşütle uçarken eğitimli olan akbabası onunla birlikteydi. İşte izleyenleri hayrete düşüren o görüntüler…

Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 12:18
Gökyüzünde ilginç anlar kamerada! Paraşütüyle uçarken akbaba...

İspanya'nın Algodonales bölgesi ilginç bir uçuşa sahne oldu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Gökyüzünde ilginç anlar kamerada! Paraşütüyle uçarken akbaba...

İspanya dağları üzerinde akbabasıyla beraber uçtu.

Gökyüzünde ilginç anlar kamerada! Paraşütüyle uçarken akbaba...

Akbaba bazen adamın yanında süzüldü bazen kameranın çubuğuna kondu.

Gökyüzünde ilginç anlar kamerada! Paraşütüyle uçarken akbaba...

Mason, akbabasıyla beraber yaptığı uçuşunun vahşi kuşlara olan farkındalığı artırmak olduğunu ifade etti.

Gökyüzünde ilginç anlar kamerada! Paraşütüyle uçarken akbaba...

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi