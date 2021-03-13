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Gökyüzünde ilginç anlar kamerada! Paraşütüyle uçarken akbaba...
Gökyüzünde ilginç anlar kamerada! Paraşütüyle uçarken akbaba...
İspanya semaları ilginç bir görüntüye sahne oldu. Scott Mason isimli bir adam paraşütle uçarken eğitimli olan akbabası onunla birlikteydi. İşte izleyenleri hayrete düşüren o görüntüler…
Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 12:18
İspanya'nın Algodonales bölgesi ilginç bir uçuşa sahne oldu.
İspanya dağları üzerinde akbabasıyla beraber uçtu.
Akbaba bazen adamın yanında süzüldü bazen kameranın çubuğuna kondu.
Mason, akbabasıyla beraber yaptığı uçuşunun vahşi kuşlara olan farkındalığı artırmak olduğunu ifade etti.