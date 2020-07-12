Gökyüzünde "Türk kahvesi ve lokum" keyfi

Yeni tip koronavirüs tedbirlerinin de ön planda tutulduğu merkezde, misafirlerin sağlığı ve güvenliği için her şey düşünülüyor. Fethiye ilçesinin "dünyaya açılan penceresi" olarak görülen Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalananlar, Ölüdeniz'in etkileyici manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.