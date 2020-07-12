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Gökyüzünde "Türk kahvesi ve lokum" keyfi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, özel olarak hazırlanan düzenekle paraşütüne bağladığı masada, yüzlerce metre yüksekte Ölüdeniz manzarasında yaptığı Türk kahvesi içip, lokum yedi.

Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2020 Pazar 11:43 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2020 Pazar 11:54
Gökyüzünde Türk kahvesi ve lokum keyfi

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 metre rakımlı Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, adrenalin yaşamak ve muhteşem manzaranın tadını çıkarmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

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Gökyüzünde Türk kahvesi ve lokum keyfi

Yeni tip koronavirüs tedbirlerinin de ön planda tutulduğu merkezde, misafirlerin sağlığı ve güvenliği için her şey düşünülüyor. Fethiye ilçesinin "dünyaya açılan penceresi" olarak görülen Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalananlar, Ölüdeniz'in etkileyici manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Gökyüzünde Türk kahvesi ve lokum keyfi

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Babadağ'daki yamaç paraşütü pilotlarından 29 yaşındaki Hasan Kavala da yaptığı ilginç uçuşlarla bölgenin tanıtımına ve turizme katkı sağlamaya çalışıyor.

Gökyüzünde Türk kahvesi ve lokum keyfi

Gökyüzünde daha önce tavla ve okey oynayan, pijama ve terlik giyerek oturduğu koltukta televizyon izleyen Kavala'nın, bu sefer gerçekleştirdiği "yüz yüze uçuş"a Anadolu Ajansı muhabiri eşlik etti.

Gökyüzünde Türk kahvesi ve lokum keyfi

Kavala, yerden yüzlerce metre yüksekte yamaç paraşütüne bağladığı masada, Ölüdeniz manzarasıyla ısıtıcıyla suyu kaynatıp Türk kahvesi hazırladı. Türk kahvesi içip lokum yiyen Kavala, heyecanlı yolculuğu sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

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