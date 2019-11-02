Gökyüzünün özgür leydisi: Hatice Nur Gündoğan

VOV BU NE GÜZEL ŞEY!



Uçmaya hevesiniz nasıl başladı? Çocukluktan geliyordur kesin...

Hiç de öyle değil aslında. Yani herkes gibi çocukluk hayalim değildi. Ailede sanatçılar var. Bu yüzden çocukken sanata daha çok meraklıydım. Ama sonrasında farklı gelişti her şey. Lisede iyi bir öğrenciydim. Bu yüzden havaharp okulundan teklif geldi. Ancak abim de askeri okula gittiği için eve bir asker yeter dediler. Maalesef o hayalim de olmadı. Üniversiteyi kazanıp Çanakkale'den İstanbul'a gittim. Üniversite okurken part time iş aradım, yer hizmetlerinde bir iş buldum. Hayatımda hiç uçak görmediğim için arkadaşlar bana jest olsun diye, yalnız seyahat edecek bir çocuğa eşlik etmem için beni görevlendirdiler. Uçağı görünce ikimiz de ilk kez uçak gördüğümüz için aynı tepkiyi verdik "vov bu ne güzel bir şey" dedik. İşte o heyecanla ben havacılığa ilk adımımı atmış oldum.