Gökyüzünün özgür leydisi: Hatice Nur Gündoğan

Neden bitirmediniz?
Gyrocopter ile uçuş pilot lisansını aldıktan sonra tanıştım, ve dedim ki (yine tesadüf ) sanırım olmak istediğim nokta burası. Çünkü havayolu pilotluğu bilgisayarda operatörlük yapmaktan çok farklı değil. En azından benim için öyle. Çünkü belli bir irtifadan sonra otomatik devreye giriyor, inişe yakın yine aletli iniş yapabiliyorsunuz. Gyrocopter ise çok farklı her hava şartında uçamıyorsunuz, bulutları takip ediyorsunuz, rüzgarı takip ediyorsunuz. Her şey sizin için çok daha güzel. Görerek uçuyorsunuz. Bir de adrenalin bağımlılığı mı dersiniz, heyecan isteği mi... Bir de ben üstü açık modeliyle uçuyorum. O da araba değil de motosiklet tercih etmek gibi bir şey. Daha heyecanlı.