Gölcük Gölü buz tuttu

İzmir'de etkili olan soğuk hava, Ödemiş ilçesi Gölcük Yaylası'nda bulunan Gölcük'ü de adeta dondurdu. Göl yüzeyi hava sıcaklığının düşük olması nedeniyle buz tutarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.