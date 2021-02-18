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Gölcük Gölü buz tuttu

İzmir'deki soğuk hava nedeniyle Ödemiş Gölcük Yaylası'ndaki göl buz tuttu, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Ödemişliler Gölcük'e gelerek eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekimi yaptı.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 14:29 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 14:32
Gölcük Gölü buz tuttu

İzmir'de etkili olan soğuk hava, Ödemiş ilçesi Gölcük Yaylası'nda bulunan Gölcük'ü de adeta dondurdu. Göl yüzeyi hava sıcaklığının düşük olması nedeniyle buz tutarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

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Gölcük Gölü buz tuttu

Ödemişliler Gölcük'e gelerek eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekimi yaptı.

Gölcük Gölü buz tuttu

Gölcük Mahalle Muhtarı Ferit Aynalı, kar yağışı nedeniyle yollarda kapanma söz konusu olmadığını belirterek, "Yollarımız açık. Esnaf ise pandeminin biterek turizm sektörünün açılmasını bekliyor" dedi.

Gölcük Gölü buz tuttu
Gölcük Gölü buz tuttu
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