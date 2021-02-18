Gölcük Gölü buz tuttu

İzmir'deki soğuk hava nedeniyle Ödemiş Gölcük Yaylası'ndaki göl buz tuttu, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Ödemişliler Gölcük'e gelerek eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekimi yaptı.
Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 14:29Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 14:32
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İzmir'de etkili olan soğuk hava, Ödemiş ilçesi Gölcük Yaylası'nda bulunan Gölcük'ü de adeta dondurdu. Göl yüzeyi hava sıcaklığının düşük olması nedeniyle buz tutarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.