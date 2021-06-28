Gonca Vuslateri bilinmeyenlerini anlattı: Kendimi muhalif olarak görmüyorum

Yaşadığınız süreç sizi nasıl etkiledi?

Sağlığın her şeyden önce geldiğini bir kere daha anladım. Hastane sürecinde beni o kadar çok kişi aradı ki... Her kesimden, tanıyan, tanımayan çok kişi halimi hatırımı sordu. Kendi dikkatsizliğimden dolayı yandığım için hastanedeki ilk zamanlarımda suçluluk duygum çok yüksekti. Sonra psikolojik destek aldım ve değişmeye başladım. Şimdi çok dingin bir ruh haline sahibim.

Artık beni kolay kolay bir şey üzemez. Ne üretebilirim, ne yapabilirime odaklandım. Hastanedeyken içinde bulunduğum durumu ajite etmedim. İnsanların geçmiş olsun telefonlarında duygusallaşmadım. Ajda Pekkan aradığında çok duygulandım çünkü onunla benim aramda çok farklı ve özel bir bağ vardır, dolayısıyla kendimi çok tutup kasmıştım ama o aradığında kendimi bıraktım ve çok da iyi geldi çünkü Ajda Pekkan'la olan hayata dair olan özel sohbetlerimiz bu duygusallığımın da bir parçasıdır. Fakat bu süreç içeresinde tabii ki İbrahim ağabeyle de sık sık telefonda konuştuk. Kadir İnanır olsun, Emel Sayın olsun benim çok yakın olduğum insanlardır, onlar da beni yalnız bırakmadı.

Yeşilçam'dan beni heyecanlandıran bir isimle de telefon görüşmem oldu: Fatma Girik.