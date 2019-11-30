Gönül Yazar'dan şok eden sözler: Psikolojik şiddetin farkındayım ama…

"İYİ BİRİNİ BULDUĞUM İÇİN BOYNUMU BÜKÜYORUM"

"Zaten telefonum onun elinde. İstediğini siliyor, engelliyor. Güya Pembe Hanım dolduruyormuş beni. Niye doldursun ki! Ona da çok nazik davranıyor. Orada bile ayrılıyoruz bakın. Ben ot yiyorum, o et yiyor. Ama Pembe Hanım ona da çok güzel et yemekleri yapıyordu. Bunlar normal değil ama ne yapayım. 'Yazmasınlar sana, istemiyorum' diyor. Ben de 'İyi birini buldum, bari kaybetmeyeyim' diye boynumu büküyorum."