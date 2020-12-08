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Gördükleriniz tam da göründüğü gibi değil

Fotoğraf çekimlerinde birçok unsur önemlidir ancak zaman, fotoğrafa bam başka bir boyut kazandırır. Şimdi göreceğiniz fotoğrafların saniyeler sonrasını tüm dünyada merak konusu oldu. İşte aslında olduğu gibi görünmeyen o kareler..

Giriş Tarihi: 8 Aralık 2020 Salı 11:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





