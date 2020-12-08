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Gördükleriniz tam da göründüğü gibi değil

Fotoğraf çekimlerinde birçok unsur önemlidir ancak zaman, fotoğrafa bam başka bir boyut kazandırır. Şimdi göreceğiniz fotoğrafların saniyeler sonrasını tüm dünyada merak konusu oldu. İşte aslında olduğu gibi görünmeyen o kareler..

Giriş Tarihi: 8 Aralık 2020 Salı 11:52
Gördükleriniz tam da göründüğü gibi değil

HEPSİ BİRER ZAMANLAMA HARİKASI

Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.

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Gördükleriniz tam da göründüğü gibi değil
Gördükleriniz tam da göründüğü gibi değil
Gördükleriniz tam da göründüğü gibi değil

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Gördükleriniz tam da göründüğü gibi değil

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