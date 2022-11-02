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Haberler Galeri Göremiyoruz ama bu korkunç varlığı yiyoruz! Ateşte ölmüyor hatta uzayda bile yaşıyor

Göremiyoruz ama bu korkunç varlığı yiyoruz! Ateşte ölmüyor hatta uzayda bile yaşıyor

Görseldeki hiç görmediğiniz varlığa aslında her gün dokunuyoru hatta yiyoruz. Bu canlı genellikle "su ayıları" olarak da isimlendirilen tardigradlar, neredeyse bütün koşullarda yaşayabilen mikroskobik canlıl türüdür. Son derece tuhaf ve mucizevi özellikleri ile bilim dünyasında bile şoke eden bu canlılar ateşte bile ölmüyor. Üstelik bilim insanlarının 30 sene bu canlıları dondurduğu ve sonrasında yaşamaya devam ettiklerini tespit ettiği öne sürüldü. İşte su ayısı adı verilen bu canlıların inanılmaz özellikleri...

Giriş Tarihi: 2 Kasım 2022 Çarşamba 10:13 Güncelleme Tarihi: 2 Kasım 2022 Çarşamba 10:17
Göremiyoruz ama bu korkunç varlığı yiyoruz! Ateşte ölmüyor hatta uzayda bile yaşıyor

Tardigradlar olarak da adlandırılan su ayıları gezegenimizde denizlerde, tatlı sularda ve karalarda yaşayabilen ve çıplak gözle görülemeyen mikroskobik canlılardır.

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Göremiyoruz ama bu korkunç varlığı yiyoruz! Ateşte ölmüyor hatta uzayda bile yaşıyor

-253 DERECEYE DAYANIRLAR

Sıvı nitrojen ile -253 C dondurulduğunda 21 aya dayanabilirler.

Göremiyoruz ama bu korkunç varlığı yiyoruz! Ateşte ölmüyor hatta uzayda bile yaşıyor

AĞIR RADYASYON ONUN İÇİN GÜNEŞLENMEK GİBİ BİR ŞEY

X-ray veya ağır iyon (4He) radyasyonunda LD50 (popülasyonun yarısını öldüren değer) değerinde ulaşılan radyasyon seviyesi 5.000 Gy, gama tipli radyasyona gösterilen direnç seviyesi ise 1.000 ila 9.000 Gy arasında değişmektedir.

Göremiyoruz ama bu korkunç varlığı yiyoruz! Ateşte ölmüyor hatta uzayda bile yaşıyor

150 DERECEYE KADAR ÖLMEZ

151 derecede yaklaşık 15 dakika boyunca hayatta kalabilmektedir.

Göremiyoruz ama bu korkunç varlığı yiyoruz! Ateşte ölmüyor hatta uzayda bile yaşıyor

UZAYDA YAŞAYABİLİYOR

Uzay gibi düşük basınç ortamında 10 gün buna ek olarak 74.019 atm değerindeki muazzam basınçlara dayanabildikleri bilinmektedir.

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