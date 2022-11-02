Göremiyoruz ama bu korkunç varlığı yiyoruz! Ateşte ölmüyor hatta uzayda bile yaşıyor

Görseldeki hiç görmediğiniz varlığa aslında her gün dokunuyoru hatta yiyoruz. Bu canlı genellikle "su ayıları" olarak da isimlendirilen tardigradlar, neredeyse bütün koşullarda yaşayabilen mikroskobik canlıl türüdür. Son derece tuhaf ve mucizevi özellikleri ile bilim dünyasında bile şoke eden bu canlılar ateşte bile ölmüyor. Üstelik bilim insanlarının 30 sene bu canlıları dondurduğu ve sonrasında yaşamaya devam ettiklerini tespit ettiği öne sürüldü. İşte su ayısı adı verilen bu canlıların inanılmaz özellikleri...