Haberler Galeri Gören domates sanıyor ama gerçek çok farklı! Pazarın ilgi odağı oldu

Gören domates sanıyor ama gerçek çok farklı! Pazarın ilgi odağı oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kurulan pazarda satışa sunulan domates görünümlü biberler şaşkına çevirdi. Kilosu 20 TL'den satılan biberleri alanlar çok beğendiklerini ve biberlerin lezzetli olduğunu söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 1 Eylül 2023 Cuma 15:09 Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2023 Cuma 15:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





