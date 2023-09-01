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Gören domates sanıyor ama gerçek çok farklı! Pazarın ilgi odağı oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kurulan pazarda satışa sunulan domates görünümlü biberler şaşkına çevirdi. Kilosu 20 TL'den satılan biberleri alanlar çok beğendiklerini ve biberlerin lezzetli olduğunu söyledi.

İHA

Giriş Tarihi: 1 Eylül 2023 Cuma 15:09 Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2023 Cuma 15:12

Gören domates sanıyor ama gerçek çok farklı! Pazarın ilgi odağı oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde her hafta cuma günleri kurulan haftalık pazaryerine Uşak'ın Eşme ilçesi Yeleğen köyünden getirilen domates görünümlü biberler pazarın ilgi odağı oldu.

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Gören domates sanıyor ama gerçek çok farklı! Pazarın ilgi odağı oldu

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yeleğen köyünde yetiştirilen domates görünümlü dolmalık biberleri Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki pazar yerinde 2 haftadır ilgi odağı oldu.

Gören domates sanıyor ama gerçek çok farklı! Pazarın ilgi odağı oldu

Görüntüsüyle domatese benzeyen biberler kilosu 20 TL'den satılırken, Sarıgöllü kadınlar da geçen hafta denemelik aldıkları biberleri çok beğendiklerini ve lezzetli olduğunu söyleyerek kısa sürede tezgahtaki biberleri bitirdi.

Gören domates sanıyor ama gerçek çok farklı! Pazarın ilgi odağı oldu
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