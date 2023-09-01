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Gören domates sanıyor ama gerçek çok farklı! Pazarın ilgi odağı oldu
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kurulan pazarda satışa sunulan domates görünümlü biberler şaşkına çevirdi. Kilosu 20 TL'den satılan biberleri alanlar çok beğendiklerini ve biberlerin lezzetli olduğunu söyledi.
Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yeleğen köyünde yetiştirilen domates görünümlü dolmalık biberleri Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki pazar yerinde 2 haftadır ilgi odağı oldu.
Görüntüsüyle domatese benzeyen biberler kilosu 20 TL'den satılırken, Sarıgöllü kadınlar da geçen hafta denemelik aldıkları biberleri çok beğendiklerini ve lezzetli olduğunu söyleyerek kısa sürede tezgahtaki biberleri bitirdi.