Gören dönüp bir daha baktı! Kimse inanamadı...
Dev inşaat alanları için özel olarak üretilen iş makinelerini görenler gözlerine inanamıyor. Karşılarında dev makinelerini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 16 Haziran 2020 Salı 15:15
Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020 Salı 15:16
TBM
Bu devasa makine tünel açmak için kullanılıyor. Çapı yaklaşık olarak 17 metre olan bu makine Washington şehrinin altına tünel açmak için yapılmıştır.
P&H 4100XPC
Bu elektrikli halatlı yükleyici 109 ton ağırlığında ve yaklaşık 15 metre uzunluğunda.
CAT 6090
Tek seferde küreğiyle 1080 ton kaldırma gücüyle tam bir canavar.
LIEBHER 9800
Madencilikte kullanılar bu excavatörün fiyatı 7.244.000 TL civarında.
P&H L2350
72 tonluk yükleme kapasitesi ile dünyanın en büyük yükleyicisi ünvanına sahip. Fiyatı yaklaşık 700.000 TL civarında.