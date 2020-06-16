  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Gören dönüp bir daha baktı! Kimse inanamadı...

Gören dönüp bir daha baktı! Kimse inanamadı...

Dev inşaat alanları için özel olarak üretilen iş makinelerini görenler gözlerine inanamıyor. Karşılarında dev makinelerini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2020 Salı 15:15 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020 Salı 15:16
Gören dönüp bir daha baktı! Kimse inanamadı...

TBM

Bu devasa makine tünel açmak için kullanılıyor. Çapı yaklaşık olarak 17 metre olan bu makine Washington şehrinin altına tünel açmak için yapılmıştır.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Gören dönüp bir daha baktı! Kimse inanamadı...

P&H 4100XPC

Bu elektrikli halatlı yükleyici 109 ton ağırlığında ve yaklaşık 15 metre uzunluğunda.

Gören dönüp bir daha baktı! Kimse inanamadı...

CAT 6090

Tek seferde küreğiyle 1080 ton kaldırma gücüyle tam bir canavar.

Gören dönüp bir daha baktı! Kimse inanamadı...

LIEBHER 9800

Madencilikte kullanılar bu excavatörün fiyatı 7.244.000 TL civarında.

Gören dönüp bir daha baktı! Kimse inanamadı...

P&H L2350

72 tonluk yükleme kapasitesi ile dünyanın en büyük yükleyicisi ünvanına sahip. Fiyatı yaklaşık 700.000 TL civarında.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Hem masrafsız hem de yararlı bilgiler
Hem masrafsız hem de yararlı bilgiler
  • SON DAKİKA