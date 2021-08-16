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Haberler Galeri Gören gözlerine inanamadı! Gerçekler ağızları açık bıraktı...

Gören gözlerine inanamadı! Gerçekler ağızları açık bıraktı...

Kimi zaman yakışıklı bir delikanlı, kimi zaman yaşını başını almış bir amca edasıyla süzülüyorlar. Onu ilk kez görenler kostüm giymiş bir insan zannediyor. Nitekim, haklılar da... Ancak gerçekler sizi çok şaşırtacak.

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:27
Gören gözlerine inanamadı! Gerçekler ağızları açık bıraktı...

Görmüş geçirmiş bir amca edasıyla duruşu ve görünüşü ile onu görenler, kostüm giymiş insan sanıyorlar.

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Gören gözlerine inanamadı! Gerçekler ağızları açık bıraktı...

Güney Amerika kökenli olan Harpy Kartalları, dünya üzerinde varolan en büyük kartal türlerinden biridir.

Gören gözlerine inanamadı! Gerçekler ağızları açık bıraktı...

İnternette çok popüler olan bu hayvanlar, hafife alınabilecek kuşlar değiller ve oldukça yırtıcılar. Genç bir geyiği yiyebilecek kadar…

Gören gözlerine inanamadı! Gerçekler ağızları açık bıraktı...

Harpy kartalları, yağmur ormanlarında bulunan en büyük ve en güçlü raptorlardır. Dahası, onlar Dünya üzerindeki en büyük kartal türü arasındadır. Ortalama ağırlığı 8–10 kg arasında olup 2,2 m kanat açıklığına sahiptir.

Gören gözlerine inanamadı! Gerçekler ağızları açık bıraktı...

Güney Amerika bölgesine özgü bu kartalın yemek listesinde maymunlar ve tembel hayvanlar mevcuttur.

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