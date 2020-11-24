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Görenler gözlerine inanamadı! Güzel oyuncu tanınmaz halde...
Filmlerde oynadıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. Ancak filmlerdeki süper kahramanlar ve süper kahramanlara hayat veren isimlerin gerçek hayattaki halleri görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 12:20
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Merly Streep Amerika'nın Melekleri dizisinde Rabbi karakterini oynamak için bu şekle bürünmüştü.