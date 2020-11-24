Görenler gözlerine inanamadı! Güzel oyuncu tanınmaz halde...

Filmlerde oynadıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. Ancak filmlerdeki süper kahramanlar ve süper kahramanlara hayat veren isimlerin gerçek hayattaki halleri görenleri şaşırttı.