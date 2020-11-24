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Haberler Galeri Görenler gözlerine inanamadı! Güzel oyuncu tanınmaz halde...

Görenler gözlerine inanamadı! Güzel oyuncu tanınmaz halde...

Filmlerde oynadıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. Ancak filmlerdeki süper kahramanlar ve süper kahramanlara hayat veren isimlerin gerçek hayattaki halleri görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 12:20
Görenler gözlerine inanamadı! Güzel oyuncu tanınmaz halde...

Merly Streep Amerika'nın Melekleri dizisinde Rabbi karakterini oynamak için bu şekle bürünmüştü.

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Görenler gözlerine inanamadı! Güzel oyuncu tanınmaz halde...

Ralph Fiennes, Harry Poter'daki Lord Voldemort karakterini oynamıştı.

Görenler gözlerine inanamadı! Güzel oyuncu tanınmaz halde...

Heath Ledger unutulmaz Joker karakterini canlandırdı.

Görenler gözlerine inanamadı! Güzel oyuncu tanınmaz halde...

John Travolta, Mrs Doubtfire karakterinde böyle görünüyordu.

Görenler gözlerine inanamadı! Güzel oyuncu tanınmaz halde...

İşte diğer oyuncular ve canlandırdıkları birbirinden farklı karakterler...

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