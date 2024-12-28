"Görünmeden görmeyi" öğrenen TSK'nın keskin nişancıları hedefi tam isabetle vuruyor

Adaylara, eğitimin ilk aşamasında, kullanacakları keskin nişancı tüfekleri hakkında dersler veriliyor. Temel nişancılık ile hava koşullarının uzun mesafeli atışa etkileri konusunda da eğitim alan adaylar, 2000 metreye kadar çeşitli hedeflere yaptıkları atışlarla öğrendiklerini uygulama ve becerilerini geliştirme imkanı buluyor.



EĞİTİMLERDE YERLİ VE MİLLİ SİLAHLAR KULLANILIYOR

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah ve mühimmat, Türk askerinin gücüne güç katıyor. Keskin nişancı adayları 800 metreye kadarki atış faaliyetlerinde Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen keskin nişancı tüfeği KNT-76'yı kullanıyor.



Keskin nişancı adayları 1500 metre hedeflerinde ise yine MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12'yi kullanıyor.

