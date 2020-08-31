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Görüntüler tüyler ürpertti! Uyuyan kadının ağzından yılan girdi

Rusya'da görenleri şaşkına çeviren anlar yaşandı. Bir ağacın altında uyuyan kadının ağzından yılan girince kadın ameliyatla kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:20
Görüntüler tüyler ürpertti! Uyuyan kadının ağzından yılan girdi

Rusya'ya bağlı Kafkasya ülkelerinden Dağıstan'ın Levaşi bölgesinde dünyada benzerine çok az rastlanan bir olay yaşandı. Evinin bahçesinde bulunan bir ağacın altında uyuyakalan kadın, ağzı açık uyuyunca 1 metreden uzun olan bir yılan kadının ağzından midesine indi.

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Görüntüler tüyler ürpertti! Uyuyan kadının ağzından yılan girdi

Kadın uyandığında midesinde bir hareketlenme olduğunu söyleyerek ailesine durumu anlattı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen kadının röntgeni çekilince ortaya akıllara durgunluk veren bir manzara çıktı.

Görüntüler tüyler ürpertti! Uyuyan kadının ağzından yılan girdi

Kadının midesinde yılan olduğunu fark eden doktorlar hemen kadını ameliyathaneye götürerek operasyona başladı. Anestezi ile uyutulan kadının midesinden özel bir malzeme yardımıyla 1 metreden fazla boyu olan yılan çıkarıldı.

Görüntüler tüyler ürpertti! Uyuyan kadının ağzından yılan girdi

GÖRÜNTÜLER İZLEYENLERİN İÇİNİ ÜRPERTTİ
Rusya'da yaşanan ilginç olayın ardından ameliyat sırasında çekilen görüntüler basına servis edildi. Uyutulan kadının boğazından yılanın kuyruk kısmından tutularak çekildiği görülürken, görüntüler ülkede bir anda en çok izlenen görüntü oldu.

Görüntüler tüyler ürpertti! Uyuyan kadının ağzından yılan girdi

Hastaneden yapılan açıklamada yılanın canlı olarak çıkarıldığı, kadına ise zarar vermediği belirtildi. Yılanın zehirli bir yılan olmaması nedeniyle kadının kurtulduğu, şu an için hastanede kontrol altında tutulduğu ifade edildi.

İHA

Görüntüler tüyler ürpertti! Uyuyan kadının ağzından yılan girdi
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