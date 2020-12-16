Göz ağrısı nedeniyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı!

Uzun süredir gözünde ağrı hisseden kadın, ağrılar dayanılmaz noktaya gelince doktorun yolunu tuttu. Gözünden öyle bir şey çıktı ki genç kadın hayatının şokunu yaşadı. İşte o anlar... Kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından çıkanlar hayrete düşürdü. Kulağından örümcek çıkan çocuk hayrete şaşkına döndü... Kulak ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından örümcek çıktı. Kulağına sıvı damlatılır damlatılmaz kulağın içinden çıkan örümcek şaşkınlığa uğrattı.