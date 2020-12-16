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Haberler Galeri Göz ağrısı nedeniyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı!

Göz ağrısı nedeniyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı!

Uzun süredir gözünde ağrı hisseden kadın, ağrılar dayanılmaz noktaya gelince doktorun yolunu tuttu. Gözünden öyle bir şey çıktı ki genç kadın hayatının şokunu yaşadı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 12:51 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 12:55
Göz ağrısı nedeniyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı!
Göz ağrısı nedeniyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı!

Kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından çıkanlar hayrete düşürdü. Kulağından örümcek çıkan çocuk hayrete şaşkına döndü...

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Göz ağrısı nedeniyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı!
Göz ağrısı nedeniyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı!

Kulak ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından örümcek çıktı.

Göz ağrısı nedeniyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı!
Göz ağrısı nedeniyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı!

Kulağına sıvı damlatılır damlatılmaz kulağın içinden çıkan örümcek şaşkınlığa uğrattı.

Göz ağrısı nedeniyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı!
Göz ağrısı nedeniyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı!
Göz ağrısı nedeniyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı!
Göz ağrısı nedeniyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı!
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