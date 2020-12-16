Göz ağrısı nedeniyle doktora gitti hayatının şokunu yaşadı!

Uzun süredir gözünde ağrı hisseden kadın, ağrılar dayanılmaz noktaya gelince doktorun yolunu tuttu. Gözünden öyle bir şey çıktı ki genç kadın hayatının şokunu yaşadı. İşte o anlar...