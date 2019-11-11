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Gözler Merkür'de! Merkür Güneş ile Dünya’nın arasından geçecek
Güneş sisteminin en küçük gezegeni Merkür, Güneş ile Dünya'nın arasından geçecek. Astroloji tutkunları Merkür'ün saat kaçta Dünya ile Güneş arasından geçeceğin ve geçişin izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor. İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi 14:49Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi 14:49
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Gözler Merkür'de! Merkür Güneş ile Dünya’nın arasından geçecek
Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni Merkür, 11 Kasım Pazartesi (bugün) Güneş ile Dünya'nın arasından geçecek.
Gözler Merkür'de! Merkür Güneş ile Dünya’nın arasından geçecek
Bu gök olayı Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Batı Afrika ve Atlantik Okyanusu'ndan tamamen gözlenebilecek, ülkemizden ise öğleden sonra başlayıp ancak gün batımına kadar kısmen gözlenebilecek. Türkiye'den yerel saat ile yaklaşık 15.30'da izlenmeye başlayacak..
Gözler Merkür'de! Merkür Güneş ile Dünya’nın arasından geçecek
MERKÜR GEÇİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?
Bu gök olayı, hava koşulları uygun olduğu sürece, TUG BİTOM binasında bulunan teleskoba bağlı özel bir Güneş filtresine takılı kamera ile TÜBİTAK'Iın YouTube kanalnda https://www.youtube.com/c/TÜBİTAKUlusalGözlemevi canlı olarak izlenebilecek.
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Gözler Merkür'de! Merkür Güneş ile Dünya’nın arasından geçecek
Ayrıca TÜBİTAK'ın canlı gözlem yayını Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonundan halka, öğrencilere ve basına açık olarak izletiletilebilecek ve bu esnada uzmanlarca katılımcılara bilgilendirme yapılacak. Merkür gezegeni transit olayı Türkiye'den yerel saat ile yaklaşık 15.30'da izlenmeye başlayacak, Güneş ufka inerek, doğal nedenlerden dolayı görülemez duruma gelene kadar izlenebilecek..
Gözler Merkür'de! Merkür Güneş ile Dünya’nın arasından geçecek
101 MİLYON KİLOMETRE UZAKTA
Güneş'e en yakın gezegen Merkür, en son 9 Mayıs 2016'da benzer bir geçişi yapmıştı. Merkür, ortalama bir yüzyılda 13 kez Güneş'in önünden geçiyor. Pazartesi günü Merkür, Dünya'ya 101 milyon kilometre uzaklıkta olacak.