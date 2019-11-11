Gözler Merkür'de! Merkür Güneş ile Dünya’nın arasından geçecek

Ayrıca TÜBİTAK'ın canlı gözlem yayını Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonundan halka, öğrencilere ve basına açık olarak izletiletilebilecek ve bu esnada uzmanlarca katılımcılara bilgilendirme yapılacak. Merkür gezegeni transit olayı Türkiye'den yerel saat ile yaklaşık 15.30'da izlenmeye başlayacak, Güneş ufka inerek, doğal nedenlerden dolayı görülemez duruma gelene kadar izlenebilecek..