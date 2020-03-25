Gözlerine inanamadı! Dehşete düşüren görüntü...
Görenler gözlerine inanamadı! Dehşete düşüren görüntü. Birazdan vahşi doğanın en korkunç yüzüne tanıklık edeceksiniz... Vahşi doğa fotoğrafçılarının çektiği bu fotoğrafların kimisi şaşırtıyor, kimisi tüyleri diken ediyor. İşte vahşi doğanın gerçek yüzünü gösteren fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 25 Mart 2020 Çarşamba 12:47
Vahşi doğanın korkunç yüzü bu fotoğraflarla sergilendi. Kambur balina cesedinin etrafında toplanan timsahlar büyük bir ziyafet çekiyor.
Boynuzlarından dökülen kadifemsi parçaları yiyen geyik.
Timsahla aslanın kapışması
Kavga eden aslan ve kaplan