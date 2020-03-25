  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Gözlerine inanamadı! Dehşete düşüren görüntü...

Gözlerine inanamadı! Dehşete düşüren görüntü...

Görenler gözlerine inanamadı! Dehşete düşüren görüntü. Birazdan vahşi doğanın en korkunç yüzüne tanıklık edeceksiniz... Vahşi doğa fotoğrafçılarının çektiği bu fotoğrafların kimisi şaşırtıyor, kimisi tüyleri diken ediyor. İşte vahşi doğanın gerçek yüzünü gösteren fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 25 Mart 2020 Çarşamba 12:47
Gözlerine inanamadı! Dehşete düşüren görüntü...

Vahşi doğanın korkunç yüzü bu fotoğraflarla sergilendi. Kambur balina cesedinin etrafında toplanan timsahlar büyük bir ziyafet çekiyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Gözlerine inanamadı! Dehşete düşüren görüntü...

Boynuzlarından dökülen kadifemsi parçaları yiyen geyik.

Gözlerine inanamadı! Dehşete düşüren görüntü...

Timsahla aslanın kapışması

Gözlerine inanamadı! Dehşete düşüren görüntü...

Kavga eden kutup ayıları

Gözlerine inanamadı! Dehşete düşüren görüntü...

Kavga eden aslan ve kaplan

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İşte Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi! Çok şaşıracaksınız!
İşte Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi! Çok şaşıracaksınız!
  • SON DAKİKA