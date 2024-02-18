Gözlerine inanamadı! Dehşete düşüren görüntü...

Vahşi doğanın korkunç yüzü bu fotoğraflarla sergilendi. Kambur balina cesedinin etrafında toplanan timsahlar büyük bir ziyafet çekiyor. Boynuzlarından dökülen kadifemsi parçaları yiyen geyik. Timsahla aslanın kapışması Kavga eden kutup ayıları Kavga eden aslan ve kaplan Fazlasıyla kızmış bir fil Donduktan sonra yırtıcılar tarafından yenmiş bir köpek. Namibya'nın Etosha Ulusal Parkı'nda, avını korumaya çalışan dişi bir aslan ve sırtlanlar karşı karşıya gelince tan bir kıyamet koptu. Bu kareler, fotoğrafçı Ningyu Pao tarafından çekildi ve Pao bu anları şöyle anlattı: 'Dört dişi aslan öldürdükleri kuduyu yiyordu; fakat kan kokusu sırtlanları çekti... Tek başına kalan aslan 4 sırtlan tarafından etrafı sarılınca daha fazla direnemedi ve avını onlara teslim etmek zorunda kaldı.' Bu fotoğraflar Zambiya'nın Luangwa Ulusal Parkı'nda Peter Geraerdts tarafından çekildi. Büyük bir sabırla avını bekleyen leopar, doğru zamanda saklandığı ağaçtan erkek impalanın üzerine atlıyor. Farkedilmemek için büyük bir çaba harcayan leopar, nihayet amacına ulaşıyor ve impala kaçmadan onu yakalıyor. 3 metrelik bir piton palmiye ağacında yakaladığı keseli sıçanı yukarı çekmeye çalışıyor. Leopar, impalayı yakaladıktan sonra onu öldürmesi yalnızca 10 saniyesini alıyor. Ve o anlar Peter Geraerdts kamerasına işte böyle yansıyor. Hayvan barınağına getirilen kaplanın ilk hali ile son hali arasındaki fark gerçekten inanılmaz... Vahşi doğada belgesel çekimi için Afrika bulunan ekip, tarihte eşine az rastlanacak bir anı çekmeyi başardı. Yeryüzünün en hızlı hayvanı olarak bilinen Afrika Çıta'sı, ormanların kralı Aslan ile karşı karşıya geldi. O anları nefesleri kesti. İnterneti kasıp kavuran bu çok özel görüntüler takipçiler tarafından milyonlarca kez tıklandı. İşte o anlar...