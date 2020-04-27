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Haberler Galeri Göztepeli futbolcular gruplar halinde tesislerde çalışmaya başladı

Göztepeli futbolcular gruplar halinde tesislerde çalışmaya başladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından gruplar halinde çalışmaya başladı.

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2020 Pazartesi 21:33 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2020 Pazartesi 21:42
Göztepeli futbolcular gruplar halinde tesislerde çalışmaya başladı

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, çalışmalarını evde sürdüren futbolcuların belirlenen kurallar dahilinde gruplar halinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışmaya başladığı bildirildi.

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Göztepeli futbolcular gruplar halinde tesislerde çalışmaya başladı

Sarı-kırmızlı futbolcuların 5 gruba ayrıldığı, futbolcuların belirlenen saatlerde tesislere gideceği, diğer grup tesise gelmeden ayrılacağı belirtildi.

Göztepeli futbolcular gruplar halinde tesislerde çalışmaya başladı

Tesisteki soyunma odaları, duş ve yemekhanenin hizmet vermeyeceği bu süreçte oyuncuların tesise girişlerinde ateş ölçümünün yapılacağı kaydedildi.

Göztepeli futbolcular gruplar halinde tesislerde çalışmaya başladı

Çalışmaların en az sayıda personelin katılımıyla gerçekleşeceği ve antrenman dışında tesiste maske takımının zorunlu olacağı ifade edildi.

Göztepeli futbolcular gruplar halinde tesislerde çalışmaya başladı
Göztepeli futbolcular gruplar halinde tesislerde çalışmaya başladı
Göztepeli futbolcular gruplar halinde tesislerde çalışmaya başladı
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