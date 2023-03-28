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Haberler Galeri Gramı 40 TL'den satılıyor! Dünyada çok az bulunuyor

Gramı 40 TL'den satılıyor! Dünyada çok az bulunuyor

Özellikle bebeklerin diş çıkarma döneminde tercih edilen kehribar taşı, doğal taş meraklılarının en çok tercih ettiği taşlardan. Dünyada çok az bulunan gerçek kehribar taşının gramı 40 TL'den satılıyor.

Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 10:54 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 10:54
Gramı 40 TL’den satılıyor! Dünyada çok az bulunuyor

Piyasada çok sayıda sahte kehribar satıldığını dile getiren doğal taş aksesuarları satan esnaf Ayşe Balıkçı, "Küçük çocuklarda özellikle diş çıkarma döneminde kolye ve bileklik olarak kullanılması sancıları asgariye indiriyor.

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Gramı 40 TL’den satılıyor! Dünyada çok az bulunuyor

Kehribarı gramla kolye ve bileklik şeklinde satıyoruz. Gerçek kehribar yoğunluklu olarak Kuzey Avrupa ülkelerinden ithal ediliyor. Türkiye'de gerçek kehribar satan işyerlerinin sayısı bir elin parmağını geçmez. Piyasada çok ucuz fiyata satılan kehribarlar sentetik ve yapay.

Gramı 40 TL’den satılıyor! Dünyada çok az bulunuyor

Oysa gerçek kehribarın oluşması için milyon önce yaşamış ve bugün nesli tükenmiş bir çamının recinesinin fosilidir. Kehribarın guatr hastalığına iyi gelmesi için bir deniz suyuna rastlamış olması gerekiyor.

Gramı 40 TL’den satılıyor! Dünyada çok az bulunuyor

Gerçek kehribarın deniz suyunda yıkanmış olması gerekiyor. Gerçek kehribarı anlamak çok sabit. Kehribar ateşe yaklaştığında recine kokusu vermesi yani çam kokusu verme lazım.

Gramı 40 TL’den satılıyor! Dünyada çok az bulunuyor

Kehribarın özelliği bu. Kehribar dünyada az bulunan değerli bir taş. Özellikle deniz suyunda yıkanmış kehribar dünyada çok az" dedi.

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