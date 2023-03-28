Gramı 40 TL'den satılıyor! Dünyada çok az bulunuyor
Özellikle bebeklerin diş çıkarma döneminde tercih edilen kehribar taşı, doğal taş meraklılarının en çok tercih ettiği taşlardan. Dünyada çok az bulunan gerçek kehribar taşının gramı 40 TL'den satılıyor.
Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 10:54Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 10:54
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Piyasada çok sayıda sahte kehribar satıldığını dile getiren doğal taş aksesuarları satan esnaf Ayşe Balıkçı, "Küçük çocuklarda özellikle diş çıkarma döneminde kolye ve bileklik olarak kullanılması sancıları asgariye indiriyor.
Kehribarı gramla kolye ve bileklik şeklinde satıyoruz. Gerçek kehribar yoğunluklu olarak Kuzey Avrupa ülkelerinden ithal ediliyor. Türkiye'de gerçek kehribar satan işyerlerinin sayısı bir elin parmağını geçmez. Piyasada çok ucuz fiyata satılan kehribarlar sentetik ve yapay.
Oysa gerçek kehribarın oluşması için milyon önce yaşamış ve bugün nesli tükenmiş bir çamının recinesinin fosilidir. Kehribarın guatr hastalığına iyi gelmesi için bir deniz suyuna rastlamış olması gerekiyor.
Gerçek kehribarın deniz suyunda yıkanmış olması gerekiyor. Gerçek kehribarı anlamak çok sabit. Kehribar ateşe yaklaştığında recine kokusu vermesi yani çam kokusu verme lazım.
Kehribarın özelliği bu. Kehribar dünyada az bulunan değerli bir taş. Özellikle deniz suyunda yıkanmış kehribar dünyada çok az" dedi.