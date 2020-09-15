Gramını 700 liradan arı zehri ihraç ediyor

Kendi 150 kovan arısıyla yetinmeyen Almışlar, işlerini büyüterek Denizli, Muğla, Balıkesir, Bingöl, Elazığ gibi illere de giderek diğer arıcılardan arı zehri toplamaya başladı. Almışlar, kovanlara yerleştirilen özel aparat sayesinde elektrik verilen arıların cama zehri bırakmasıyla elde ettiği arı zehrinin gramını yurt içine 400 TL'ye, yurt dışına ise 700 TL'ye satıyor. Cilt bakımı başta olmak üzere birçok hastalığının tedavisinde kullanılmaya başlanan arı zehri, özellikle Avrupa ülkeleri tarafından büyük ilgi görüyor.