Gramını 700 liradan arı zehri ihraç ediyor

Arı zehri ağırlıklı olarak ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılmakta. Kozmetikte yüz maskesi ve serum gibi ürünlerde kullanılmaktadır. Yoğun olarak İngiltere, Almanya, Yeni Zelanda, Amerika ve Kanada'da yoğun olarak kullanılmaktadır. İlaç olarak da son zamanlarda ortaya çıkan araştırmalara göre de meme kanseri, romatizma ve pankreas kanserine çare olduğuna yönelik arı zehri üzerinde birçok araştırmalar yapılmaktadır. 3 yıl öncesine kadar biz hobi arıcılık yapıyorduk. 80 ila 100 kovan arası arımız vardı. Hala 150 kovanla çalışmaktayım. Kendi arımızla üretimin az olacağını bildiğimizden arı zehri aparat sayımızı yükselterek 500, 600 ve 800 kovanı olan arıcıların yanına giderek, onların kovanlarından arı zehri toplayarak bu şekilde üretim miktarımızı yükseltiyoruz. Bu şekilde yarım kilo civarında şu an üretim yaptık. Önümüzdeki yıllarda 1 kilo, 2 kilo gibi arı zehri toplama hedefim var."