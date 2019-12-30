Gribe ve soğuk algınlığına ne iyi gelir? Kış hastalıklarına karşı ne yapmalı?

Damlacık enfeksiyonu biçiminde ortaya çıkarlar, yani yakın mesafeden konuşma, öpme, öksürme sonucunda bulaşırlar. Bulunulan ortamda havalandırmanın yetersiz olması da bulaşmalarını kolaylaştırır. Virüs bulaşı olan yüzeylere temas sonrası ellerin yıkanmaması ile de bulaşma meydana gelir. Gereksiz antibiyotik kullanımını önlemek maksadıyla üst solunum yolu enfeksiyonlarının tanısında viral/bakteriyel hastalık ayrımının yapılması gerekir" ifadelerini kullandı.
Uzmanlar, erişkinlerde sık olarak görülenlerden üst solunum yolu enfeksiyonlarını şöyle sıraladı: