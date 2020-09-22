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Güçlü bağışıklık için bunlara dikkat!

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Gülbahar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra egzersiz, düzenli uyku ile içerisinde birçok gıdanın bulunduğu "sağlıklı beslenme reçetesi"nin de önemli olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 11:45
Güçlü bağışıklık için bunlara dikkat!
Güçlü bağışıklık için bunlara dikkat!

Prof. Dr. Okan Gülbahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde pek çok kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalıştığını ifade etti. Vücut savunma sisteminin, çoğu kişinin düşündüğünün çok ötesinde, oldukça karmaşık olduğuna dikkati çeken Gülbahar, bağışıklık sistemini; bakteriler, virüsler ve diğer "düşmanlarla" savaşmak için birlikte hareket eden "karmaşık bir birimler ağı" olarak nitelendirdi.

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Güçlü bağışıklık için bunlara dikkat!
Güçlü bağışıklık için bunlara dikkat!

Hastalıklarla mücadele için bağışıklık sisteminin verimli çalışmasının desteklenebileceğini vurgulayan Gülbahar, "Kovid-19'dan endişe duyan herkesin, sağlıklı bir yaşam tarzı ile bağışıklık sistemindeki askerlerini hazır tutması yerinde olur." diye konuştu. Bilim dünyasının elinde henüz Kovid-19'a karşı ilaç, aşı ve bağışıklığı artırıcı takviyeler bulunmadığını dile getiren Gülbahar, yine de herkesin vücut savunmasını mümkün olduğunca güçlü hale getirmek için atabileceği adımlar olduğuna dikkati çekti.

Güçlü bağışıklık için bunlara dikkat!
Güçlü bağışıklık için bunlara dikkat!

Doktor önerisiyle bazı besin takviyelerinden yararlanılabileceğini aktaran Gülbahar, şunları kaydetti:

"Bağışıklık sistemindeki askerleri güçlendirmenin yolu stresi azaltmak, sağlıklı kiloyu korumak ve iyi bir beslenme programından geçiyor. Örneğin C vitamini viral, bakteriyel ve diğer enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olur. D vitamini ise soğuk algınlığını ve grip riskini azaltır. A vitamini de kısa süreli kullanıldığında solunum yolu enfeksiyonlarıyla savaşma yeteneğini desteklemeye yardımcı olur. Çinkonun, hastalığın başlangıcından sonraki 24 saat içinde alındığında enfeksiyon sıklık ve soğuk algınlığı süresini azaltmaya yardımcı olduğu biliniyor. Çinko; balık, karides, istiridye, et, karaciğer, buğday tohumu, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği, tüm tahıllar, ceviz, badem, yumurta, peynir ve süt tüketimiyle elde edilebilir."

Güçlü bağışıklık için bunlara dikkat!
Güçlü bağışıklık için bunlara dikkat!

SELENYUM, BAL, SARIMSAK...

Gülbahar, ceviz gibi gıdalardan kolayca elde edilen ve vücudun bakterilere, virüslere ve kanser hücrelerine karşı savunmasını güçlendiren bir antioksidan olan selenyumun da bağışıklık için önemli olduğunu kaydetti.

Ham bal kullanımıyla, burun ve ağız gibi mukoza zarının hafif ağrılarının ve iltihabının giderilebileceğine dikkati çeken Gülbahar, 1 yaştan sonra her yaşta birey için balın öksürük ve boğaz ağrısına karşı faydalı olabileceğini dile getirdi.

Güçlü bağışıklık için bunlara dikkat!
Güçlü bağışıklık için bunlara dikkat!

"Sarımsak, taze, yaşlanmış öz ve sarımsak takviyeleri, üst viral solunum yolu enfeksiyonlarının şiddetini azaltabilir ve soğuk algınlığının viral enfeksiyonlarını önlemede işlev görebilir." diye konuşan Gülbahar, şu bilgileri verdi:

"Probiyotikler, hem bağırsak sağlığını destekleyen hem de bağışıklık sisteminin işlevini ve düzenlenmesini etkileyen iyi bakteri içerir. Özellikle çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının sayısını da azaltabilirler.

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