Güçlü bağışıklık sistemi için peynir tüketin!

ÇOCUKLARA ÖZEL SUNUMLAR YAPILMALI

Özellikle ağız ve diş sağlığı aynı zamanda kemik gelişimleri için de çocukların peynir tüketimin önemine değinen Saray, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peynir tüketmeyen çocuklar için bunu çeşitlendirebiliriz. Ülkemizde de birçok çeşitte peynir var. Genellikle ebeveynler tek çeşit peynir üzerinden gidiyorlar. Bu süreçte peyniri çeşitlendirmek, daha eğlenceli hale getirmek çocuklara iyi gelecektir. Eğer hiç peynir tüketemiyorsa da süt ve yoğurtla destekleyebiliriz. Hiç süt içmeyen bir çocuğa da peynir takviyesi bizim için kalsiyum açısından dolayı kurtarıcı olacaktır. Peyniri omletlere karıştırıp, güzel sunumlar yaparak sunarsak çocuğun albenisi daha da artacaktır ve peynire bakış açısı değişebilir. Peynir tüketmesi daha kolay hale gelecektir."