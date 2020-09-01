Güçlü bağışıklık sistemi için peynir tüketin!

TUZLU PEYNİRDE HİPERTANSİYON RİSKİ
A, D, E ve K vitaminleri taşıdığı için peynirin önemli bir besin olduğunu dile getiren Saray, "İleriki yaşlardaki bireyler için özellikle az tuzlu peynirleri öneriyoruz. Çünkü tuzlu peynir hipertansiyon riskini artırıyor. Kolesterolü yüksek olan bireyler de lor peyniri gibi az yağlı peynirleri tüketirse daha sağlıklı olur. Hipertansiyon hastasıysa tuzsuz olması, kolesterol ve kalp hastalıkları varsa biraz daha az yağlı peynirleri tercih etmek bizim için daha önemli. Laktoz intöleransı (duyarlılık) olan bireylerde keçi peynirleri veya laktozsuz peynirler öneriyoruz" ifadelerini kullandı.
DHA