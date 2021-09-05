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Gülben Ergen ve Seren Serengil arasında sular durulmuyor!
Seren Serengil ile Gülben Ergen arasındaki gerilim yıllardır devam ediyor. Eski düşmanlar, yine karşı karşıya geldi. Gülben Ergen, Kuruçeşme'de vereceği konser öncesi, "Dostlar sahneden, düşmanlarım evden izleyecekler" sözleriyle üstü kapalı olarak Seren Serengil'e gönderme yaptı. Bu sözlerin altında kalmayan Seren Serengil'den ise zehir zemberek bir paylaşım geldi. İşte Seren Serengil-Gülben Ergen kavgasının son gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 09:44Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 09:50
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Gülben Ergen ile Seren Serengil arasındaki sular durulmuyor. Yıllardır kavgalı olan ikili, her fırsatta birbirlerine gönderme yapmaktan geri kalmıyor.
17 Eylül'de Kuruçeşme'de konser verecek olan Gülben Ergen, "Dostlar sahneden, düşmanlarım evden izleyecekler" diyerek üstü kapalı bir şekilde Seren Serengil'i hedef aldı.
Bu paylaşım sonrası Serengil'den de Ergen'e yanıt gecikmedi. Seren Serengil, şunları dile getirdi.
"Ya seni kim ne yapsın? Yaz boyunca toplasan 3 yerde sahne aldın. Konser sanatçısı değilsin! Günay Sahnesi'nden bile kovuldun. Seda Sayan'a şükret. O araya girmiş işte! Milletin yüzlerce kez çıktığı yerde sen bir kişiyi devreye sokarak anca bir kere sahne alırsın."
Sözlerini sürdüren Serengil, "İnsanlar sahneye çıkmak için gerçekten teklif aldığını düşenecekler. Sen selülitli bacaklarını salla da erisin evli adam avcısı!" diyerek şoke etti.