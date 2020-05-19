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Gülhatmi şerbeti nasıl yapılır?

Gülhatmi çiçeğinden yapılan şerbet keyifle tüketilen lezzetlerden biridir. Kolay hazırlanan Gülhatmi şerbeti yaz günlerinde soğuk olarak tüketildiğinde ferahlık da sağlar.

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2020 Salı 17:11
Gülhatmi şerbeti nasıl yapılır?

Gülhatmi çiçeğinden yapılan şerbet keyifle tüketilen lezzetlerden biridir. Kolay hazırlanan Gülhatmi şerbeti yaz günlerinde soğuk olarak tüketildiğinde ferahlık da sağlar.

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Gülhatmi şerbeti nasıl yapılır?

Özellikle gül tadını sevenlerin çok hoşuna gideceği Gülhatmi şerbetinin pratik hazırlanan tarifini sizler için derledik.

Gülhatmi şerbeti nasıl yapılır?

Gülhatmi, Saray ve İstanbullular tarafından özellikle öksürüğe iyi gelmesi ve göğsü yumuşatması nedeniyle sıkça tüketilmiştir. Çok eskiden beri bu çiçek Saray, köşk, konak ve tüm İstanbulluların bahçelerinde mutlaka yetiştirilmiştir.

Gülhatmi şerbeti nasıl yapılır?

Taze ve kurutularak da kullanılan bu çiçek, şerbet be reçel yapımının yanı sıra Saray hekimleri tarafından ilaç ve macun yapımında da kullanılmıştır.

Gülhatmi şerbeti nasıl yapılır?

Kurutulan çiçekler sigara gibi sarılıp balgam söktürmek için içilmiş, lapası yapılıp ağrıyan ve şişen bölgelere sarılmış ve göz kanlanmasına banyosu yapılmıştır. Özellikle Ege'de gülhatminin şerbet mayası ve reçeli yapılmakta, bazı yemeklere de şifalarından yararlanmak için konulmaktadır.

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