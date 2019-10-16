Günde 2 tane haşlanmış yumurta yemenin vücuda etkileri nelerdir?

Sağlıklı bir beyinde yüksek miktarda kolin bulunması gerekir. Ancak çeşitli sebeplerden ötürü bu vitamin etkisi olan madde azalır. Bu da çeşitli hastalıklara zemin hazırlar. Yumurta bu kolin maddesi bakımından en zengin besinlerden biridir. Günde iki yumurta beynin ihtiyacı olan bu kolin maddesini karşılayarak unutkanlık ve erken bunama gibi rahatsızlıkları önler.