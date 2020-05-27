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Gündeme bomba gibi düştü! Meghan Markle, Adele'yi kıskanıyor!

Meghan Markle ve Prens Harry, saraydan ayrılarak ABD'ye yerleşti. Her şeyi geride bırakarak, ABD'ye yerleşen çift ünlü şarkıcı Adele'ye komşu oldu. Çiftin ünlü yıldızla aralarının iyi olduğu belirtilirken, gündeme yeni bir iddia düştü. Gelen bilgilere göre, Markle'ın Adele'yi kıskandığı ve ilgisinden rahatsız olduğu söylendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:00 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





