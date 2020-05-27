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Gündeme bomba gibi düştü! Meghan Markle, Adele'yi kıskanıyor!

Meghan Markle ve Prens Harry, saraydan ayrılarak ABD'ye yerleşti. Her şeyi geride bırakarak, ABD'ye yerleşen çift ünlü şarkıcı Adele'ye komşu oldu. Çiftin ünlü yıldızla aralarının iyi olduğu belirtilirken, gündeme yeni bir iddia düştü. Gelen bilgilere göre, Markle'ın Adele'yi kıskandığı ve ilgisinden rahatsız olduğu söylendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:00 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:11
Gündeme bomba gibi düştü! Meghan Markle, Adele'yi kıskanıyor!

Prens Harry'nin Adele'in evinde fazla vakit geçirmesinin Meghan Markle'ı endişelendirdiği iddia edildi.

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Gündeme bomba gibi düştü! Meghan Markle, Adele'yi kıskanıyor!

Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararlarından bu yana Prens Harry ve Meghan Markle hakkında ortaya atılan söylentilere bir yenisi daha eklendi.

Gündeme bomba gibi düştü! Meghan Markle, Adele'yi kıskanıyor!

Yeni Zelanda'da yayımlanan magazin dergilerinden biri olan Woman's Day'e göre, Adele artık kendisiyle aynı muhitte yaşayan Prens Harry'e, ne zaman isterse evine gelebileceği yönünde davette bulundu.

Gündeme bomba gibi düştü! Meghan Markle, Adele'yi kıskanıyor!

Ancak Adele'in bu teklifinin Meghan Markle'ı rahatsız ettiği iddia edildi.

Gündeme bomba gibi düştü! Meghan Markle, Adele'yi kıskanıyor!

PLANLARI BOZABİLİR

Harry ve Meghan çiftine yakın olduğu belirtilen kaynak, "Meghan, Harry'i bitkisel içecekler içen bir vegana dönüştürmek için çok uğraştı. Ancak Adele'in partileri sevmesi bu planları bozabilir" yorumunuda bulundu.

Gündeme bomba gibi düştü! Meghan Markle, Adele'yi kıskanıyor!

SAĞLIKLI YAŞAM ENDİŞESİ

Adele'in son zamanlarda 45 kilogram vermesinin de sağlıklı yaşam konusunda Meghan Markle'in endişelerini arttırdığı öne sürüldü.

Gündeme bomba gibi düştü! Meghan Markle, Adele'yi kıskanıyor!

HARRY İSTİSNA OLABİLİR

Bunun üzerine daha önce Los Angeles'a yerleşen Harry ve Meghan çiftine bölge hakkında tüyolar verdiği ortaya çıkan Adele'in, 9 yıl önce Glamour'a verdiği röportaj yeniden gündeme geldi. Bahsi geçen röportajda, Adele kızıl saçlılardan hoşlanmadığını ancak Prens Harry'nin istisna olabileceğini söylemişti.

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