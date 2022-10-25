Güneş tutulması İzmir'den böyle görüntülendi

Ay'ın Güneş ve Dünya'nın arasına girmesiyle oluşan doğa olayı parçalı güneş tutulması birçok şehirde olduğu gibi İzmir'den de gözlemlendi. Birbirinden güzel ortaya çıkan görüntüler büyük ilgi topladı. İşte o anlar....