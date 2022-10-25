Güneş tutulması İzmir’den böyle görüntülendi

Ay'ın Güneş ve Dünya'nın arasına girmesiyle oluşan doğa olayı parçalı güneş tutulması birçok şehirde olduğu gibi İzmir'den de gözlemlendi. Birbirinden güzel ortaya çıkan görüntüler büyük ilgi topladı. İşte o anlar....
Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 16:22
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Güneş tutulması, gök olaylarını takip etmeyi seven birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Senenin son güneş tutulması Türkiye'den de izlendi.
Güneş tutulması Türkiye'nin yanı sıra, Irak, İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den gözlenebildi. Tutulmanın Rusya'dan görüleceği maksimum noktada, Güneş'in tam olarak yüzde 82'si Ay tarafından tutulacak. Avrupa'da ise yüzde 15-30 oranında kısmı göründü.
Ay'ın Güneş ve Dünya'nın arasına girmesiyle oluşan doğa olayı parçalı güneş tutulması, İzmir'den de gözlemlendi.
Türkiye saati ile 12.40 ile 15.05 arasında yaşanacak olan tutulmada, Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si Ay tarafından örtülecek. İstanbul'da %40'a yakın, Ankara'da %42'ye yakın, İzmir'de %32'ye yakın, Samsun'da %50'ye yakın kapanma beklendi.
2022 yılının en önemli gök olaylarından biri olan parçalı Güneş tutulması Türkiye'nin birçok kentinden görülebildi.