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Güneşten sonra en fazla D vitamini bu besinde!

Bağışıklığı destekleyici D vitaminin yeterli miktarda alınmamasıyla koronavirüse karşı vücudun savunmasız kalacağını dile getiren Gökhan Taşpınar, "D vitamini güneşten sonra en çok balıkta bulunuyor. Balığı mevsiminde, bol bol tüketin" dedi.

Giriş Tarihi: 8 Aralık 2020 Salı 11:11 Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2020 Salı 11:15
Güneşten sonra en fazla D vitamini bu besinde!

Vaka ve hasta sayılarının yeniden yükselişe geçtiği pandemi sürecinde, bağışıklık sisteminin güçlü tutulması, koronavirüsten korunmada hayati öneme sahip. Evde hareketsiz kalınan günlerde bağışıklığı destekleyici D vitamininin yeterli miktarda alınamaması, koronavirüse karşı vücudu savunmasız bırakabiliyor.

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Güneşten sonra en fazla D vitamini bu besinde!

Pandemi ve mevsim şartlarıyla en doğal ve etkili D vitamini alım yolu olan güneşten de mahrum kalınan bu dönemde, balığın da D3 vitamin deposu olduğunu söyleyen Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Gökhan Taşpınar, "Güçlü bağışıklık için D vitamini türevleri arasından D1 ve D2'ye oranla en çok D3 etkili. D3 vitamini vücudumuzda üretilememektedir, güneş ışığının da yetersiz olduğu ev koşullarında bu vitamini alacağımız en uygun gıda balıktır.

Güneşten sonra en fazla D vitamini bu besinde!

D vitamini, T2 katil lenfositleri olarak bilinen beyaz kan hücrelerinin aktivitesi ve sayısını değiştirir, bu da virüs ve bakterilerin yayılmasını azaltabilir. D vitamini eksikliği, bağışıklık sistemini zayıflatarak üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan viral enfeksiyonların gelişme riskini artırabilir" diye konuştu.

Güneşten sonra en fazla D vitamini bu besinde!

"SADECE D VİTAMİNİ DEĞİL OMEGA-3 İÇİN DE ÖNEMLİ"
Balığın sadece D vitamini açısından değil Omega-3 yağ asidinin temini için de gerekli olduğunu belirten Gökhan Taşpınar, şöyle konuştu:

"Vücut, diğer bazı yağlar gibi omega-3 yağ asitlerini de kendisi üretemez. Omega-3 yağ asidini düzenli olarak alan kişilerde; kolesterol ve trigliseritler düşer, bu sayede kalp krizi riski en aza indirgenir, krizin tekrarlanması ya da inme gibi durumlar önlenir ayrıca kan akışı rahatlayarak kanın pıhtılaşmasının da önüne geçilir.

Güneşten sonra en fazla D vitamini bu besinde!

Omega-3, kan şekerinin düzenlenmesine de yardımcı olur, gözde yaşa bağlı olarak gelişen sarı nokta tehlikesini, Alzheimer ve bunama gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Konsantre olmaya ve dikkatin dağılmamasına yardımcı olur, ayrıca kemikleri de güçlendirir."

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