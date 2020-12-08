Güneşten sonra en fazla D vitamini bu besinde!

"SADECE D VİTAMİNİ DEĞİL OMEGA-3 İÇİN DE ÖNEMLİ"

Balığın sadece D vitamini açısından değil Omega-3 yağ asidinin temini için de gerekli olduğunu belirten Gökhan Taşpınar, şöyle konuştu:

"Vücut, diğer bazı yağlar gibi omega-3 yağ asitlerini de kendisi üretemez. Omega-3 yağ asidini düzenli olarak alan kişilerde; kolesterol ve trigliseritler düşer, bu sayede kalp krizi riski en aza indirgenir, krizin tekrarlanması ya da inme gibi durumlar önlenir ayrıca kan akışı rahatlayarak kanın pıhtılaşmasının da önüne geçilir.