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Günlerce burnundaki kanamayı durduramadı! Burnundan öyle bir şey çıktı ki...

Çin'den gelen görüntüler akıllara durgunluk veren cinsten. Baş ağrısı ve burun kanaması şikayeti geçen 51 yaşındaki adam soluğu doktorun yanında aldı. Doktor yaşlı adamın burnundan öyle bir şey çıkardı ki sanal alem sallandı.

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 16:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





