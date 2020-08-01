  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 1 Ağustos Cumartesi

Günlük burç yorumları - 1 Ağustos Cumartesi

Bugün ay Oğlak burcunda. Sakin bir gün geçirmek isteyebiliriz. Sakin, sessiz bir gün geçirip kendimizi gelecek planları yaparken bulabiliriz. En ılımlı ay olarak adlandırdığımız Ağustos geldi. Aslan burcundaki Güneş, gökyüzüne olumlu etkiler bırakıyor. Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Uzun zamandır İkizler burcundaydı. Aşk gezegeni Venüs, Yengeç burcunda daha duygusal bir yapıya bürüneceğimizi gösteriyor. Venüs Ay Düğümü kavuşumları olacak. Bu kavuşumun olduğu günler evlenmek ve bir ilişkiye başlamak için ideal olacaktır. Merkür Aslan'da Venüs ise Yengeç burcunda olacak. Gökyüzünde biraz duygusal biraz da üstünlük kurmaya çalışacağımız bir hava esecek. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 1 Ağustos Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 09:24 Güncelleme Tarihi: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 09:37
Günlük burç yorumları - 1 Ağustos Cumartesi

KOÇ: Dostlarınızla bir araya gelmekten keyif alacağınız bir gün. Duygusal ilişkilerinizi genişletmek istiyorsunuz. Olayların hem içinde hem de dışında kalabilen bir kişiliğe sahipsiniz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 1 Ağustos Cumartesi

BOĞA: Düşüncelerinizi gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.

Günlük burç yorumları - 1 Ağustos Cumartesi

İKİZLER: Kazançlarınızı artırma konusunda yaratıcılığınızı mantıklı bir şekilde kullanacaksınız. Kariyerinizle ilgili önemli gelişmeleri takip etmelisiniz. İhtimallerden yola çıkarak istediğiniz sonuca varacaksınız.

Günlük burç yorumları - 1 Ağustos Cumartesi

YENGEÇ: Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 1 Ağustos Cumartesi

ASLAN: Beklediğiniz konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe, her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Yazılı anlaşmalar olacak.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 1 Ağustos Cumartesi hava durumu...
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 1 Ağustos Cumartesi hava durumu...
  • SON DAKİKA