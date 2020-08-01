Günlük burç yorumları - 1 Ağustos Cumartesi

Bugün ay Oğlak burcunda. Sakin bir gün geçirmek isteyebiliriz. Sakin, sessiz bir gün geçirip kendimizi gelecek planları yaparken bulabiliriz. En ılımlı ay olarak adlandırdığımız Ağustos geldi. Aslan burcundaki Güneş, gökyüzüne olumlu etkiler bırakıyor. Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Uzun zamandır İkizler burcundaydı. Aşk gezegeni Venüs, Yengeç burcunda daha duygusal bir yapıya bürüneceğimizi gösteriyor. Venüs Ay Düğümü kavuşumları olacak. Bu kavuşumun olduğu günler evlenmek ve bir ilişkiye başlamak için ideal olacaktır. Merkür Aslan'da Venüs ise Yengeç burcunda olacak. Gökyüzünde biraz duygusal biraz da üstünlük kurmaya çalışacağımız bir hava esecek. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 1 Ağustos Cumartesi günlük burç yorumları...