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Günlük burç yorumları - 1 Ağustos Pazar

Burcunuzda hafta sonu sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 1 Ağustos Pazar günlük burç yorumları....

Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2021 Pazar 09:16 Güncelleme Tarihi: 1 Ağustos 2021 Pazar 09:16
Günlük burç yorumları - 1 Ağustos Pazar

KOÇ: AY'IN bulunduğu konum; maddi konularla ilgili, kendinizi denetim altında tutmanızı öneriyor. Hırslı tarafınız ön plana çıkıyor. Açılımlarınız konusunda, dikkatli davranmalısınız.

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Günlük burç yorumları - 1 Ağustos Pazar

BOĞA: BUGÜN Ay, burcunuzda ilerlerken; içsel disiplininiz, başarınızı arttırma konusunda sağlam oluşumlara neden oluyor.
Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz.

Günlük burç yorumları - 1 Ağustos Pazar

İKİZLER: AİLENİZLE ilgili olaylar gündeme gelebilir. Onların bazı davranışlarından etkilenebilirsiniz. Konular üzerinde yoğunlaşma zorluğu yaşayacaksınız. Kararsızlığınız yüzünden zaman kaybetme riski taşıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 1 Ağustos Pazar

YENGEÇ: OLAYLARI çok fazla yargılayarak yorum getiriyorsunuz. Ay'ın bulunduğu konum, duygusal saplantılarınızı belirgin hale getiriyor. Hafızanızı kullanmanız gereken konularla ilgili oluşumlar gündeme gelebilir.

Günlük burç yorumları - 1 Ağustos Pazar

ASLAN: Zekanız sayesinde başaramayacağınız konu yok. Yaptığınız çalışmalar, istediğiniz hedefe yaklaşmanızı sağlıyor. İşbirliği içinde olduğunuz kişiler çok önemli, seçimlerinizle yaşam kalitenizi yüksek tutuyorsunuz.

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