Günlük burç yorumları - 1 Ağustos Pazar

Burcunuzda hafta sonu sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 1 Ağustos Pazar günlük burç yorumları....
Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2021 Pazar 09:16Güncelleme Tarihi: 1 Ağustos 2021 Pazar 09:16
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KOÇ: AY'IN bulunduğu konum; maddi konularla ilgili, kendinizi denetim altında tutmanızı öneriyor. Hırslı tarafınız ön plana çıkıyor. Açılımlarınız konusunda, dikkatli davranmalısınız.
BOĞA: BUGÜN Ay, burcunuzda ilerlerken; içsel disiplininiz, başarınızı arttırma konusunda sağlam oluşumlara neden oluyor. Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz.
İKİZLER: AİLENİZLE ilgili olaylar gündeme gelebilir. Onların bazı davranışlarından etkilenebilirsiniz. Konular üzerinde yoğunlaşma zorluğu yaşayacaksınız. Kararsızlığınız yüzünden zaman kaybetme riski taşıyorsunuz.
YENGEÇ: OLAYLARI çok fazla yargılayarak yorum getiriyorsunuz. Ay'ın bulunduğu konum, duygusal saplantılarınızı belirgin hale getiriyor. Hafızanızı kullanmanız gereken konularla ilgili oluşumlar gündeme gelebilir.
ASLAN: Zekanız sayesinde başaramayacağınız konu yok. Yaptığınız çalışmalar, istediğiniz hedefe yaklaşmanızı sağlıyor. İşbirliği içinde olduğunuz kişiler çok önemli, seçimlerinizle yaşam kalitenizi yüksek tutuyorsunuz.