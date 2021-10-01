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Günlük burç yorumları - 1 Ekim Cuma

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 1 Ekim Cuma günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 09:08
Günlük burç yorumları - 1 Ekim Cuma

KOÇ: BUGÜN, dostlarınızla mantıklı ve doğru iletişimler içindesiniz. Yapacağınız çalışmalarda onların fikirleri sizin için olumlu bir motivasyon oluyor. Bazı arkadaşlarınızın sizden sakladıkları sorunları olabilir.

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Günlük burç yorumları - 1 Ekim Cuma

BOĞA: İŞ yaşantınızda ilginç konuşmaların yaşanacağı bir gün. Çevrenizde her konuda sizi destekleyecek, üstün yönleri olan kişiler bulunsun istiyorsunuz. Bu kişilerle ilişkileriniz size performans ve başarı kazandıracak.

Günlük burç yorumları - 1 Ekim Cuma

İKİZLER: BİRÇOK romantik fırsat önünüze geliyor. Bugün yakın ilişkilerinize sanatsal ve uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Sosyal ilişkilerinizde garip gelişen bir önseziniz var ve algılama konusunda başarılısınız.

Günlük burç yorumları - 1 Ekim Cuma

YENGEÇ: BEKLEDİĞİNİZ fırsatlar ayağınıza gelecek. Uzak yollarla ilgili kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesini istiyorsanız, bilgi birikiminizden yaralanabilirsiniz. Bugün enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 1 Ekim Cuma

ASLAN: BUGÜN, dostluk duygularınız ön planda. Kendinize güveniyor ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz. Algılama konusunda, yanılmadığınızı anlayacaksınız.
Görüşlerinize güvenmelisiniz.

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