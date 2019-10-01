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Günlük burç yorumları - 1 Ekim Salı

Burcunuzu yeni ayda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 1 Ekim Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

Giriş Tarihi: 1 Ekim 2019 Salı 09:25 Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2019 Salı 09:27
Günlük burç yorumları - 1 Ekim Salı

KOÇ:

Sezgilerinizin doğru çıkması yüzünden, çevrenizdeki bir çok olayı kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzel fakat yanlış kişiler yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek. Bugün sırlarınızı hiç kimseyle paylaşmamalı, bazı şeyleri kendinize saklamalısınız.

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Günlük burç yorumları - 1 Ekim Salı

BOĞA:

Bugün kişisel ve geleneksel davranacak, bazı dostlarınızı şaşırtacaksınız. Olayların iç yüzünü araştırarak, sonuca gitmek isteyişinizi herkes makul karşılayamayabilir. Kendinizden başka hiç kimsenin fikirlerini kolay kabul etmek istemiyor, ve inatçı yapınızı her fırsatta vurguluyorsunuz. Bugün rekabetçi davranacaksınız.

Günlük burç yorumları - 1 Ekim Salı

İKİZLER:

Ani olaylar karşısında yerinde tepki gösteriyor ve kısa sürede çevrenizi etkiniz altına alabiliyorsunuz.. Bugün duygusal enerjiniz oldukça yüksek ve ilişkinize olumlu bir şekilde yansıtacaksınız. Partnerinizle ortak zevkleriniz gündeme gelecek. Birlikte keyif alabileceğiniz paylaşımlar söz konusu. Ani tartışmalardan kaçınmalısınız.

Günlük burç yorumları - 1 Ekim Salı

YENGEÇ:

Duygularınız, sezgileriniz ve mantığınız arasında kuracağınız köprü anlaşılır gibi değil. Farklı yolları seçerek, herkesten önce çözümlediğiniz sorunlarla, çevrenizde şaşkınlık yaratıyorsunuz. Bugün kıskançlık güdülerinizi denetleme ihtiyacı içinde olacak, hatta kendinize bu konuda disiplin bile getireceksiniz.

Günlük burç yorumları - 1 Ekim Salı

ASLAN:

Yakın dostlarınızla duygusal paylaşımlar yaşamak isteyeceksiniz. Uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınız sizi arayabilir, İletişim konusunda yoğunluk söz konusu olacak. Sezgilerinizin güçlü olmasından dolayı gerilim yaşayabilirsiniz. Bazı kişileri olduğu gibi kabul ederseniz, bugün mutlu olacağınız olaylar sizi bekliyor.

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