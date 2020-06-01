Günlük burç yorumları - 1 Haziran Pazartesi

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 1 Haziran Pazartesi günlük burç yorumları... KOÇ: Üstlendiğiniz sorumluluklar canınızı sıkıyor. Fakat kendinizi ispat etmeniz için sıkı bir çalışmaya yönelmelisiniz. Duygularınız farklı olsa bile, içinde bulunduğunuz durum önemli. BOĞA: Değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir. Egonuzu yüksek. İKİZLER: Bulunduğunuz şartların olumlu olması sizi pek fazla etkilemiyor. Yeni heyecanlar yaşamak istiyorsunuz. Yaptıklarınızın çevrenizde ters algılanması yeterince canınızı sıkıyor. Acele etmeyin. YENGEÇ: Uzun vade işlerden hoşlanıyor ve işinizi aceleye getirmekten hoşlanmıyorsunuz. Maddi ve ilişkiler konusunda kaçırdığınız konular yeniden karşınıza çıkacak. Başarınızın seviyesi yüksek. ASLAN: Aşk yaşantınızla ilgili zihniniz karmakarışık. İlgi alanınızda değişimler var. Kafanızda yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. BAŞAK: Ailenizle ilgili sorunlar gündeme gelecek. Güneş, düşündüğünüz her işi yaşama geçirme konusunda istediğiniz desteği veriyor. Zihinsel aktiviteniz yoğun. Mantıklısınız. TERAZİ: Maddi konularda istediğiniz bağlantıları gerçekleştirmek için sosyal statünüzü kullanabilirsiniz. Bugün kendinize zaman ayırmalı ve kesin bir plan dahilinde çalışmalısınız.