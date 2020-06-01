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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 1 Haziran Pazartesi

Günlük burç yorumları - 1 Haziran Pazartesi

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 1 Haziran Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 09:28 Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 09:32
Günlük burç yorumları - 1 Haziran Pazartesi
Günlük burç yorumları - 1 Haziran Pazartesi

KOÇ: Üstlendiğiniz sorumluluklar canınızı sıkıyor. Fakat kendinizi ispat etmeniz için sıkı bir çalışmaya yönelmelisiniz. Duygularınız farklı olsa bile, içinde bulunduğunuz durum önemli.

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Günlük burç yorumları - 1 Haziran Pazartesi
Günlük burç yorumları - 1 Haziran Pazartesi

BOĞA: Değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir. Egonuzu yüksek.

Günlük burç yorumları - 1 Haziran Pazartesi
Günlük burç yorumları - 1 Haziran Pazartesi

İKİZLER: Bulunduğunuz şartların olumlu olması sizi pek fazla etkilemiyor. Yeni heyecanlar yaşamak istiyorsunuz. Yaptıklarınızın çevrenizde ters algılanması yeterince canınızı sıkıyor. Acele etmeyin.

Günlük burç yorumları - 1 Haziran Pazartesi
Günlük burç yorumları - 1 Haziran Pazartesi

YENGEÇ: Uzun vade işlerden hoşlanıyor ve işinizi aceleye getirmekten hoşlanmıyorsunuz. Maddi ve ilişkiler konusunda kaçırdığınız konular yeniden karşınıza çıkacak. Başarınızın seviyesi yüksek.

Günlük burç yorumları - 1 Haziran Pazartesi
Günlük burç yorumları - 1 Haziran Pazartesi

ASLAN: Aşk yaşantınızla ilgili zihniniz karmakarışık. İlgi alanınızda değişimler var. Kafanızda yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz.

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