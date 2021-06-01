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Günlük burç yorumları - 1 Haziran Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 1 Haziran Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2021 Salı 08:44 Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2021 Salı 08:48
Günlük burç yorumları - 1 Haziran Salı

KOÇ: BUGÜN ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. İstemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve taviz duygularını dengede tutmak.

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Günlük burç yorumları - 1 Haziran Salı

BOĞA: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır.

Günlük burç yorumları - 1 Haziran Salı

İKİZLER: BUGÜN yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.

Günlük burç yorumları - 1 Haziran Salı

YENGEÇ: MADDİ konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.

Günlük burç yorumları - 1 Haziran Salı

ASLAN: KENDİNİZE olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat mantıklı yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru alanlarda kullanmalı ve tepki almamalısınız.

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