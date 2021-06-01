Günlük burç yorumları - 1 Haziran Salı

BOĞA: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır.
İKİZLER: BUGÜN yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.
YENGEÇ: MADDİ konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.
ASLAN: KENDİNİZE olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat mantıklı yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru alanlarda kullanmalı ve tepki almamalısınız.