Günlük burç yorumları - 1 Kasım Cuma

Merkür Retrosu başladı. Etkileri uzun bir süre devam edecek olan Merkür Retrosu'nun burcunuza etkisi neler olacak? Astrolog Filiz Özkol burcunuzu yorumladı. İşte 1 Kasım Cuma günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 1 Kasım 2019 Cuma 09:51Güncelleme Tarihi: 1 Kasım 2019 Cuma 09:53
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KOÇ:
Gideceğiniz ortamlara bazı kişilerin dikkatini çekerek, ilginizi farklı konulara kaydırabilirsiniz. Çevre iletişiminizde istediğiniz bağlantıları kurmalı ve sosyal ilerlemenizi sağlayacak hamleleri yapmalısınız. Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcınız. Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız
Duygusal ilişkinize gerekli disiplini getirmeli ve bazı olayları yeniden temize çekmelisiniz. Enerjinizin yüksek oluşu nedeniyle, birçok işi bir arada yapıyor ve sonra çok yoruluyorsunuz. İş birliği içinde olacağınız kişilerin üzerinizdeki etkisine dikkat etmelisiniz. Yanılmalar söz konusu. Bugün eski olayları gündeme getirmek için acele etmemelisiniz. Duygularınızı sınamalısınız.
İKİZLER:
Yüzünüze yerleşmiş bulunan sakin havanızın altında; kimsenin beklemediği kadar ketum ve yanlış adım atmayacak kadar sağlamcı bir kişiliksiniz. Bugün, yakın ilişki halinde bulunduğunuz insanlarla yapacağınız fikir alışverişlerinden yola çıkarak, kısa seyahatleri gündeminize alabilirsiniz. Aileniz sizi her konuda destekliyor.
YENGEÇ:
Zevkleriniz için para harcamaya bayılıyorsunuz. Kendinizi iyi hissetmenize neden olabilecek bu durum, sizi fazla sıkmamalı. Yakında istediğiniz parasal kazançlara kavuşacaksınız. Yatırım konusuna yoğunlaşmalısınız. Duygusal yaşantınızda hareketlenme ve canlılık söz konusu. Kardeşlerle bağınız güçleniyor.
ASLAN:
Ay başarınızı ortaya çıkaracak bir konum sergiliyor. Yaptığınız her işe yaratıcılığınızı yüreklice ortaya koymaktan yanasınız ve başaracak enerjiye sahipsiniz. Paylaşmanız gereken konular size olumlu bir şekilde geri dönüyor. Bir çok şeyi aynı anda düşünecek ve yaratıcılığınızı ön planda tutacaksınız. Kendinize güveniniz olumlu.