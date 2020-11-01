Günlük burç yorumları - 1 Kasım Pazar

Merakla beklenen Mavi Dolunay gerçekleşti. Peki dolunayın burcunuza etkisi ne olacak? Uzman Astrolog Filiz Özkol burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 1 Kasım Pazar burç yorumları...
Giriş Tarihi: 1 Kasım 2020 Pazar 09:11Güncelleme Tarihi: 1 Kasım 2020 Pazar 09:15
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
KOÇ: Güçlü planların kişisi olmanıza rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden bazen çevrenizden tepki alıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru yolda kullanacaksınız. Çalışmalarınız olumlu ilerliyor.
BOĞA: TakıntılI biri değilsiniz fakat çevrenizdeki olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerin düşük temposundan etkileniyorsunuz. Çevrenizi yargılamaktan kaçınmalısınız
İKİZLER: Kısa yolları kapsayan haberlerin sizin paralelinde ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz. Kardeşleriniz ve babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor. Arkadaşlarınızla işbirliği yapmanız sizi olumlu kılacak.
YENGEÇ: Çevrenizdekileri olumlu etkiliyorsunuz. Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Paylaşıma açık bir gün. Düşüncelerinizi baskı altında tutmayın.
ASLAN: Birlikte iş yaptığınız kişilerin nitelikli yönleri sizin için önemli. İş konusunda sempati toplayıp başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor. Hayallerinize yaklaşacağınız bir gün.