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Günlük burç yorumları - 1 Mart Pazartesi

Yeni bir ayda burcunuzu neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve para alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 1 Mart Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 1 Mart 2021 Pazartesi 09:18 Güncelleme Tarihi: 1 Mart 2021 Pazartesi 09:22
Günlük burç yorumları - 1 Mart Pazartesi

KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ korkusuzca konuştuğunuz için, tepki almaya adaysınız. Savunduğunuz konularda taviz vermiyorsunuz. İkna kabiliyetinizi kullanarak, çevrenize isteklerinizi yaptıracaksınız.

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Günlük burç yorumları - 1 Mart Pazartesi

BOĞA: İÇTENLİĞİNİZİN size kazandıracağıprestiji inkar edemezsiniz. Duygusal bağlarınızı güçlü tutmalısınız. Çalışanlarınızın duygusal sorunlarından etkilenebilirsiniz. Durum değerlendirmesi yapmalısınız.

Günlük burç yorumları - 1 Mart Pazartesi

İKİZLER: KENDİNİZİ sınamalı ve özel düşüncelerinizikendinize saklamalısınız. Ruhsal gelişiminize önem vermeniz sizi önemli aşamalara getiriyor. Sezgilerinize güvenmeniz sizi farklı yapıyor.

Günlük burç yorumları - 1 Mart Pazartesi

YENGEÇ: DUYGUSAL ilişkilerden hoşlanıyor ve dostluklarınızı da bu yönde seçiyorsunuz. Bazılarınız, gireceği topluluklarda romantik ilişkiler yaşayacak. Geçici duygular karşısında temkinli olmaları gerekiyor.

Günlük burç yorumları - 1 Mart Pazartesi

ASLAN: ARZULARINIZ yüksek. Taleplerinizdeki artış sorumluluk duygunuzun yoğunluğunu arttıracak. Daha da ön plana çıkacak işler yapacaksınız. Çevrenizdeki yakınlarınızdan destek alacaksınız.

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