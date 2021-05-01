Günlük burç yorumları - 1 Mayıs Cumartesi

Burcunuzu yeni ayda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 1 Mayıs Cumartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 08:55Güncelleme Tarihi: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 08:59
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KOÇ: FİNANS evinizle ilgili birçok fırsatı yakalayacak ve zekice paranızı değerlendireceksiniz. Karşınıza çıkan fırsatları kaçırmamalısınız. Enerjinizi doğru kullanacağınız anlar olacak. Planlarınızı gizli tutun.
BOĞA: YAKIN ilişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek alacaksınız. Dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.
İKİZLER: İDDİALI tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve egonuzu tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanıyorsunuz. İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerini değiştireceksiniz.
YENGEÇ: İKİLİ ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah var. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılacaksınız.
ASLAN: BUGÜN geç kalınmış bir kapris içindesiniz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi oldukça gerginleştiriyor. Gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.