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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 1 Şubat Pazartesi

Günlük burç yorumları - 1 Şubat Pazartesi

Yeni bir ayda, yeni bir haftada burcunuzu neler bekliyor? Şubat ayında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 1 Şubat Pazartesi günlük burç yorumları....

Giriş Tarihi: 1 Şubat 2021 Pazartesi 08:38 Güncelleme Tarihi: 1 Şubat 2021 Pazartesi 08:44
Günlük burç yorumları - 1 Şubat Pazartesi

KOÇ: Sizin her zaman idealleriniz çok önemli. Düşündüklerinizin gerçekleş-mesi mümkün değil. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Siz sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz.

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Günlük burç yorumları - 1 Şubat Pazartesi

BOĞA: Kendinizi huzursuz hissediyorsunuz. Değişik düşünceler içinde bocalı-yorsunuz. Son günlerde fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bitirmeye özen gösterirken, hata kabul etmiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 1 Şubat Pazartesi

İKİZLER: Yapıcı ve yaratıcı yönlerinizin size sağlayacağı avantajları düşünerek, yeni bir düzen içindesiniz. Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz, güven duygunuzun güçlü olduğunu gösteriyor.

Günlük burç yorumları - 1 Şubat Pazartesi

YENGEÇ: Bugün sevdiklerinizle bir araya gelerek, özellikle eski konularla ilgili unutulmuş ve açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız. Bu herkesi rahatlatsa da bazı konularda problemler artabilir.

Günlük burç yorumları - 1 Şubat Pazartesi

ASLAN: Duygusal gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız. Kısa bir tatil yapmak enerjinizi güçlendirebilir.
Kendinize fırsat yaratmalısınız. Duygularınız oldukça yoğun.

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