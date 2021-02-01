Günlük burç yorumları - 1 Şubat Pazartesi

Yeni bir ayda, yeni bir haftada burcunuzu neler bekliyor? Şubat ayında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 1 Şubat Pazartesi günlük burç yorumları....
Giriş Tarihi: 1 Şubat 2021 Pazartesi 08:38Güncelleme Tarihi: 1 Şubat 2021 Pazartesi 08:44
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
KOÇ: Sizin her zaman idealleriniz çok önemli. Düşündüklerinizin gerçekleş-mesi mümkün değil. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Siz sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz.
BOĞA: Kendinizi huzursuz hissediyorsunuz. Değişik düşünceler içinde bocalı-yorsunuz. Son günlerde fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bitirmeye özen gösterirken, hata kabul etmiyorsunuz.
İKİZLER: Yapıcı ve yaratıcı yönlerinizin size sağlayacağı avantajları düşünerek, yeni bir düzen içindesiniz. Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz, güven duygunuzun güçlü olduğunu gösteriyor.
YENGEÇ: Bugün sevdiklerinizle bir araya gelerek, özellikle eski konularla ilgili unutulmuş ve açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız. Bu herkesi rahatlatsa da bazı konularda problemler artabilir.
ASLAN: Duygusal gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız. Kısa bir tatil yapmak enerjinizi güçlendirebilir. Kendinize fırsat yaratmalısınız. Duygularınız oldukça yoğun.