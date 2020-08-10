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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 10 Ağustos Pazartesi

Günlük burç yorumları - 10 Ağustos Pazartesi

Bugün Ay Boğa burcunda. Tembellik yapmak isteyeceğimiz bir güne uyandık. Tüm gün evden çıkmak istemeyeceğimiz bir gündeyiz. Sakin kalıp düşünmek istediğimiz bir sabah olacak. Tüm günü yatıp evde geçirmek ideal olacak. Aşk gezegeni Venüs Yengeç burcuna geçti. Bu ay Yengeç burcu kalbini aşka açarken onu Balık, Akrep, Boğa ve Başak takip edecek. Ağustos ayı aşkın en güçlü yaşandığı ay olacak. Merkür Aslan burcuna geçti. Egolu konuşmalar, karşımızdakini ezme çabası hep bundan. Aman dikkat! Burcunuzu neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 10 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:35 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:43
Günlük burç yorumları - 10 Ağustos Pazartesi

KOÇ: Arkadaşlarınızın isteklerini ön planda tutacaksınız. Ailenizin güveninin sizin için önemli olması nedeniyle, bazı emlak olayları ile parasal konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.

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Günlük burç yorumları - 10 Ağustos Pazartesi

BOĞA: Katıldığınız toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. Başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli bir düzene göre yönlendireceksiniz. Sistemli olmanız tepki alabilir.

Günlük burç yorumları - 10 Ağustos Pazartesi

İKİZLER: Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız. Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyor önleminizi alıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 10 Ağustos Pazartesi

YENGEÇ: Özgürlüğünü sizin kadar sistemli kullanan kişiye, çok az rastlanır. Bugün, her türlü maddi olayla haşır neşir olacaksınız.
Para kazanma konusunda detaylar söz konusu. Hedeflerinize yaklaşacaksınız.

Günlük burç yorumları - 10 Ağustos Pazartesi

ASLAN: Siz doğal olan her şeyi sevmenize rağmen, maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün.

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