Günlük burç yorumları - 10 Ağustos Pazartesi

Bugün Ay Boğa burcunda. Tembellik yapmak isteyeceğimiz bir güne uyandık. Tüm gün evden çıkmak istemeyeceğimiz bir gündeyiz. Sakin kalıp düşünmek istediğimiz bir sabah olacak. Tüm günü yatıp evde geçirmek ideal olacak. Aşk gezegeni Venüs Yengeç burcuna geçti. Bu ay Yengeç burcu kalbini aşka açarken onu Balık, Akrep, Boğa ve Başak takip edecek. Ağustos ayı aşkın en güçlü yaşandığı ay olacak. Merkür Aslan burcuna geçti. Egolu konuşmalar, karşımızdakini ezme çabası hep bundan. Aman dikkat! Burcunuzu neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 10 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları...