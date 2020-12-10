Günlük burç yorumları - 10 Aralık Perşembe

BOĞA: Yalnızlıktan hoşlanmıyorsunuz. Arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içindesiniz. Ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz.
İKİZLER: Partnerinizle duygularınızın karşılıklı olması sizin için önemli. Yaşadıklarınızı ileride anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları, algılama gücünü bulabileceksiniz.
YENGEÇ: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Detaylar üzerinde duruyor, olayları farklı yorumluyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi doğru kullanacaksınız.
ASLAN: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimciliğinizi ortaya koyabilecek çalışmalar istiyorsunuz.