Günlük burç yorumları - 10 Aralık Salı

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 10 Aralık Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
Giriş Tarihi: 10 Aralık 2019 Salı 09:24Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2019 Salı 09:24
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KOÇ: Merkür kombinasyon burcunuz Yay'da ilerlerken, duygusal ilişkilerinize hareket kazandıracaktır. Sosyal yaşantınıza farklı bir canlılık getirmek isteyişinizin tek nedeni, çevrenizle bütünleşme isteğiniz.
BOĞA: Ödün vermez yapınızın altında gizli olan insancıllığınız, saygıyı ve sevgiyi beraberinde getiriyor. Maddi konularda kesin çözümlere ihtiyacınız var. Bugün, elinizdeki imkanları pozitif yönde geliştirebilirsiniz.
İKİZLER: Merkür'ün karşıt burcunuzda olması, yakın bağlarla bağlı olduğunuz kişilerle ilişkilerinizin daha da pekişmesine neden olacak. Yollar ve eğlencelerin önem kazanacağı bir gün.
YENGEÇ: Birlikte çalıştığınız kişileri yargılamaktan çekinmiyorsunuz. Bugün çevrenize ters gelen davranışlar içinde olsanız bile, siz hala haklı olduğunuz konusunda ısrarcı bir tutum sergileyeceksiniz.
ASLAN: Duygusal değişimlere açık bir günde olmanıza rağmen, sizi sıkan düşüncelerinizden bir türlü kurtulamıyorsunuz. Bugün partnerinizle gideceğiniz ortamlarda gelgitler yaşamanız mümkün.