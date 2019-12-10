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Günlük burç yorumları - 10 Aralık Salı

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 10 Aralık Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2019 Salı 09:24 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2019 Salı 09:24
Günlük burç yorumları - 10 Aralık Salı

KOÇ: Merkür kombinasyon burcunuz Yay'da ilerlerken, duygusal ilişkilerinize hareket kazandıracaktır. Sosyal yaşantınıza farklı bir canlılık getirmek isteyişinizin tek nedeni, çevrenizle bütünleşme isteğiniz.

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Günlük burç yorumları - 10 Aralık Salı

BOĞA: Ödün vermez yapınızın altında gizli olan insancıllığınız, saygıyı ve sevgiyi beraberinde getiriyor. Maddi konularda kesin çözümlere ihtiyacınız var. Bugün, elinizdeki imkanları pozitif yönde geliştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 10 Aralık Salı

İKİZLER: Merkür'ün karşıt burcunuzda olması, yakın bağlarla bağlı olduğunuz kişilerle ilişkilerinizin daha da pekişmesine neden olacak. Yollar ve eğlencelerin önem kazanacağı bir gün.

Günlük burç yorumları - 10 Aralık Salı

YENGEÇ: Birlikte çalıştığınız kişileri yargılamaktan çekinmiyorsunuz. Bugün çevrenize ters gelen davranışlar içinde olsanız bile, siz hala haklı olduğunuz konusunda ısrarcı bir tutum sergileyeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 10 Aralık Salı

ASLAN: Duygusal değişimlere açık bir günde olmanıza rağmen, sizi sıkan düşüncelerinizden bir türlü kurtulamıyorsunuz. Bugün partnerinizle gideceğiniz ortamlarda gelgitler yaşamanız mümkün.

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