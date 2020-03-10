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Günlük burç yorumları - 10 Mart Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 10 Mart Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 10 Mart 2020 Salı 09:33 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2020 Salı 09:34
Günlük burç yorumları - 10 Mart Salı

KOÇ
Projelerinizi ertelemenize rağmen, birtakım huzursuzluklardan kurtulamıyorsunuz. Bugün beklemek yerine yarım kalan işlerinizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Zeki yönlerinizin başkalarının işine yaradığını görmek sizi mutlu edebilir. Maddesel sorunlarınızın başınızı ağrıtmasını istemiyorsanız, bütçenizi duygusal kullanmamalısınız.

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Günlük burç yorumları - 10 Mart Salı

BOĞA:
Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz. Yakın çevrenizle birlikte ortak aktiviteler ve eğlenceli geziler, gündeme gelecektir. Bugün, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz.. Fakat eleştirilere karşı açık değilsiniz.

Günlük burç yorumları - 10 Mart Salı

İKİZLER:
Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınızı başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz. Sizden olumlu şekilde etkilenmeleri sizin lehinize gelişiyor. Karşıt ilişkilerinizde kendi gücünüzün farkındasınız ve olayları farklı bir şekilde ele almayı iyi biliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 10 Mart Salı

YENGEÇ:
Ani gelişen olaylara karşı temkinli ve belirgin bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün.. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor. Çevrenizde orijinal fikirlere önem verdiğiniz için, arkadaş seçimleriniz de bu yönde oluyor.

Günlük burç yorumları - 10 Mart Salı

ASLAN:
Düşündüğünüz olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişim konusunda oldukça başarılı bir grafik çiziyorsunuz. Venüs Balık burcunda ilerlerken, yakın ilişkilerinize renkli fakat dağınık bir hava verebilir. İlgi alanlarınız çok fazla ve geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Tercihlerinizi doğru yapmalısınız.

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